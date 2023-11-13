說話結巴有原因！GD親解30年秘密「只是想誠實」

韓流巨星GD捲入毒品風波，他13日晚間接受「韓聯社」專訪，非常慎重地回答記者提問。他首先鄭重否認吸毒，對於外界的誤會他沒有抱怨，而是耐心地一一做出解釋。

GD表示，他確實沒有吸毒，所以當然初步檢測結果呈現陰性，會自動送上門去接受調查，就是希望早日真相大白。對於媒體指他在警局前跩笑，GD澄清絕非態度輕慢，希望不要對認真辦案的警方帶來困擾。

至於網路瘋傳他搖頭晃腦、說話結巴的詭異影片，GD解釋，他從6歲起踏入演藝圈，長期練舞使他肢體比一般人更加靈活。至於說話的部分，他坦言自從意識到說話會被放大檢視後，他用字遣詞都很小心，希望誠實地表達自己的心意讓大家知道，又怕用錯詞彙或詞不達意，種種顧慮導致他語速變慢，才會卡住導致結巴。

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