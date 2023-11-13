柳俊烈情斷惠利！愛情長跑七年遺憾分手

因合作「請回答1988」假戲真做的韓星情侶柳俊烈、惠利，今天傳出默默分手。他們愛情長跑近七年，是演藝圈中的銀色情侶代表，但韓媒報導，他們經過考慮，決定之後退回同事關係，周遭朋友都覺得很遺憾。

柳俊烈和惠利演完「請回答1988」後，2017年8月認愛，收獲無數劇迷支持。他們都是實力派演員，大方交往獲得粉絲認同，朋友們也都看好他們能夠修成正果。

但隨著時間過去，柳俊烈和惠利對未來沒有共識，最終選擇分開，各自追求想要的生活。

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