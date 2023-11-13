張立東認曾吃掉朋友的牙垢 曾國城嚇瘋「太噁了」
張立東日前上緯來「女王大人」，分享一件自己人生中做過到現在還是會後悔的瘋狂舉動，就是和朋友在聖誕派對上玩國王遊戲，輸得人竟然要吃掉同行友人的牙垢，張立東笑說：「玩這種遊戲大家都覺得不會是自己，結果我就是那個要吃的人。」為了在曖昧女生面前表現，張立東硬著頭皮吃下牙垢，讓主持人曾國城嚇傻：「太噁了！你們這樣會生病！」
同場來賓哈孝遠則回憶起還在籃球隊時，受邀到帛琉打友誼賽，大使館還特別安排球隊到「星象島」觀光旅遊，哈孝遠表示當時島嶼上只有我們球隊團員，想體驗荒島求生，全員脫光衣物在海邊玩水，就連隔天起床也一起裸體吃早餐，不料突然有船隻靠近，下一批的觀光旅客要來了，讓哈孝遠傻眼：「看到一群日本旅客要上岸，大家趕快衝，只有我剛好膝蓋韌帶撕裂傷跑不動。」雖然被看光光但卻是個有趣的回憶。
陳漢典分享自己為了圓歌手夢，自掏腰包500萬拍MV出專輯，巴鈺驚呼：「你怎麼有500萬！」出道18年剛拿下人生第一座金鐘獎的陳漢典，今年再度發行全新單曲，當作是送給自己40歲的禮物，陳漢典表示：「投資自己非常重要」。也分享「一直覺得自己一個人很久了，後來我才發現到原來我身邊有愛我的家人、夥伴、粉絲跟朋友，事實上我一直不是孤單的，只是我以前太年輕，都沒有看到這些。」讓主持人曾國城頻頻點頭。
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