李炳輝太太驚傳中風暴瘦 紀寶如心疼揭實情

李炳輝以一首「流浪到淡水」打出知名度，他因為疫情經濟陷入困境，生活由老婆雅惠一手照料，不過今天傳出雅惠中風，還撞斷牙齒，整個人暴瘦10幾公斤，台灣優質生命協會秘書長紀寶如透露雅惠近況，坦言雅惠身體確實不好，但還沒有到中風的地步，生活上也可以自理。

紀寶如說，雅惠一個多月前在家裡摔倒，把牙齒都撞斷了，「她心臟本來就不好，有會暈眩的毛病」，外傳雅惠罹患帕金森氏症，紀寶如對此表示不清楚，「就是她年紀大了，經不起摔倒，這次住院住了半個月，有沒有帕金森這個我也不知道」，至於李炳輝的經濟狀況，紀寶如苦笑「輝哥的經濟狀況從來沒好過，但輝哥有接秀，錢還是都會給雅惠，雅惠身體確實不好，但他們還是很勇敢的活下去。」

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