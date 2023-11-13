廖家儀頭暈「90度仆街」慘摔破肚！濺血傷勢曝光

女星廖家儀2009年與香港太古集團總裁陳世傑結婚後，便淡出演藝圈，婚後育有兩子一女，2017年前隨老公移居到香港，近來返台拍攝八點檔「市井豪門」。昨（12）日她透露自己陪著孩子參加比賽，不料卻發生意外身體濺血！

廖家儀昨天帶著孩子們參加比賽，一家人早上都沒進食，到了會場卻發現餐廳沒開，只好到附近商場買午餐，途中卻頭暈腳步站不穩，加上急忙快步走路不慎「仆街」，整個人呈現90度直線跌下，手肘、膝蓋與肚子都滲血，就連昂貴的名牌包、皮帶都被刮花，也因為跌得太嚴重，讓她花了近5分鐘才站穩，幽默自嘲「年紀大了不禁摔」。

照片中，只見廖家儀的手肘、膝蓋已經過包紮，但紗布仍看得到隱隱滲出的血，引來網友們留言關心。事後她欣慰表示，幸好孩子們相當爭氣，全都拿下好成績，「請大家給我的孩子們掌聲鼓勵，也給我這個認真的媽媽熱烈的掌聲鼓勵」。

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