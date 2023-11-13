72歲黃鶯鶯東京搶看Coldplay 「超狂凍齡美貌」網傻眼

72歲黃鶯鶯演唱過〈哭砂〉等經典歌曲，而她已退出歌壇多年，近日英國搖滾樂團Coldplay來高雄開唱，而她也特地分享了前一周在東京巨蛋觀賞Coldplay演唱會的照片，凍齡的外貌讓網友都驚嘆。

Coldplay 11、12日連續2天在高雄開唱，還帶動高雄週邊的經濟活動，不少鐵粉都前去朝聖，已淡出螢光幕多年的黃鶯鶯，就分享了早在7日就已在東京巨蛋觀賞了Coldplay演唱會，並祝Coldplay高雄場演唱會順利，還曝光在東京巨蛋前的照片，戴著墨鏡，穿著牛仔外套的她，看不出已經72歲，凍齡的外貌讓網友們紛紛大讚「狀態好極了，美翻了」、「永遠都這麼年輕」、「鶯鶯姊好年輕好漂亮！」

黃鶯鶯在東京巨蛋觀賞Coldplay演唱會。 圖／擷自臉書

商品推薦