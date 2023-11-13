綜藝教母葛福鴻出手了！陳盈潔大姊提款機前感動落淚

台語「歌壇大姐大」陳盈潔因教唆偽造有價證券罪，遭法院判刑3年2月定讞，今年8月入獄服刑，但10月就因急性腎衰竭、敗血病等緊急送醫住進加護病房，昏迷一周才醒過來，桃園女子監獄已准予陳盈潔保外就醫，許常德日前還透露綜藝教母葛福鴻伸出援手，讓陳盈潔的大姊感動到親筆寫信感謝。

陳盈潔保外就醫後經濟困頓，許常德還幫忙籌辦「破浪人生」說唱會，收入用來幫助陳盈潔，11日他再透露葛福鴻在陳盈潔法院報到新聞播出那天就來電關心，願意給予任何形式幫助，之後陳盈潔保外就醫，他要籌辦說唱會時，葛福鴻也再來詢問是否需要幫忙買票，而許常德也將陳盈潔方面的情況都報告給她，也給了聯絡資訊。

之後許常德接到陳盈潔大姊的來電，原來她去領錢時，看到戶頭裡匯進來的錢，忍不住在提款機前落淚，陳盈潔的醫藥費她始終不敢向外人請求，只能默默放在心裡，而這戶頭已經有5年沒有任何錢匯進來，因此很感謝大家的幫忙，陳盈潔的大姊還親筆寫了一封信給葛福鴻道謝，許常德也在徵得同意後，公開這封感謝信。

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