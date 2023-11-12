范逸臣田中千繪黏TT動態曝光 回首15年情：艱辛又美好

由孫協志、卓文萱、夏宇童等主演，全民大劇團音樂劇「海角七號」日前於台北城市舞台首演，本周票房近達9成，不僅許多演藝人員到場支持，魏德聖與電影男女主角范逸臣、田中千繪也親臨現場。

導演魏德聖與范逸臣、田中千繪當年因電影「海角七號」結緣，如今音樂劇搬上舞台，范逸臣透露因工作檔期，無法親自參與這檔戲的演出，但自己看完後，表示十分感動，「這是跟自身息息相關的故事，也因此勾起許多回憶」，而田中千繪則十分感謝這齣戲，為她留下當年初來台灣的身影，「自己能擁有一段艱辛但又美好的回憶」也表示自己現在仍是造夢者，會繼續努力做喜歡的演藝工作。」

劇團表示這齣戲歷時兩年的創作，不僅訪問過導演、男女主角，也訪談過當年電影的幕後工作人員，因此劇中收錄許多彩蛋，像是整場戲最痛苦的拍攝是「床戲」、最可怕的拍攝是「演唱會大戲」，整個拍攝期最連戲的竟然是「劇組便當」！將帶給觀眾滿滿的感動與驚喜。編導謝念祖表示，魏導拍攝「海角七號」當年是國片不被看好沒人拍也沒人看；而現今疫情過後，藝文表演要努力在供過於求的市場被大眾看到，找回職業的初衷。

「海角七號」也吸引不少演藝圈好友捧場，副總統參選人賴佩霞看完分享：「電影的故事好看，但幕後的故事更感人」，曾國城分享：「這齣戲的音樂比例非常高，聽得好過癮。」趙詠華也讚音樂太好聽，劉瑞琪讚：「魏德聖導演追夢的過程實在驚心動魄、感人肺腑」，林書煒：「演員們會演又會唱，真的很喜歡！，5566團隊成員、「型男大主廚」主持群皆進場看戲支持。

全民大劇團全新音樂劇「海角七號-造夢者」，訴說當年魏德聖導演帶領一群築夢踏實的工作人員，如何打破國片市場逆境，成功造就國片奇蹟。11/11至11/19號連演兩週將於臺北城市舞台首演，接下來受「2023臺東藝術節」及「2023TNAF臺南藝術節」邀約，11/25會到臺東及12/2-12/3會到臺南演出，敬請把握。購票可至OPENTIX兩廳院文化生活。

孫協志(右)在「海角七號」音樂劇中飾演魏德聖，演出當年拍片艱辛。圖／全民大劇團提供

韓籍演員金仁馨(右)開心與本尊田中千繪合照。圖／全民大劇團提供

范逸臣(左)、徐詣帆重聚。圖／全民大劇團提供

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