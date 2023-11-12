快訊

卸任後要做什麼？ 蔡總統曝「這事」可列選項

跑攤說掀口水戰...盧秀燕批不跑攤「怎了解民意」 林靜儀：跑了好幾千場

肺癌晚期患者逾6成 專家點出「這些生活習慣」很重要

媽媽催孫…高爾宣認了準備求婚！堅持不脫有內幕

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
高爾宣預告「新視界」演唱會將前進其他城市。圖／KKLIVE提供
高爾宣預告「新視界」演唱會將前進其他城市。圖／KKLIVE提供

高爾宣昨晚初登北流完成「新視界」演唱會，台上遭準人夫嘉賓婁峻碩催婚，會後他透露正在安排當中，「芮德幫我很多，我們也有結婚共識。」他和女友芮德感情穩定，有趣的是高媽媽不會催婚，反而放大絕開始催孫，他稱順利的話想生2胎，甚至越快越好，最近有加快做人進度？他笑說：「最近太忙了，努力不動。」

他表示這陣子會跟媽媽開玩笑說「生一個給妳玩」，媽媽直球表示：「來啊！怕你喔，我準備好了。」他跟芮德已做好邁入新階段的準備，有請教婁峻碩嗎？他說：「我會照著自己的節奏，人生大事不能被人家影響。」理想時機是彼此都能夠放下手邊的事情，在舒服的時間、地點求婚。

而他演唱會加入許多貼近觀眾的橋段，像是搖滾區正中央的四面台、走進2樓觀眾席等，一度遭熱情歌迷圍繞衝撞，手中的麥克風狠撞嘴唇、牙齒，他說傷勢沒事，「我跟導演說想從不一樣的位置出現。」對於粉絲喊話脫掉，他謙身材稱還不夠好，必須練到自己滿意的狀態，也許留到小巨蛋演唱會那天再脫，接著巡演也會前往其他城市，更沒忘記高雄場的承諾。

提及最逼近哭點的段落，他說：「應該是全場大合唱『Without You』時，我永遠記得2018年4月26日那天我在夜店演出，第一次聽到大家爆唱我的歌『Without You』，當下我覺得自己做到了，就在台上哭了，今天在台上有那個既視感。」

高爾宣初登北流完成「新視界」演唱會，加入許多貼近觀眾的橋段。圖／KKLIVE提供
高爾宣初登北流完成「新視界」演唱會，加入許多貼近觀眾的橋段。圖／KKLIVE提供

高爾宣謙稱自己的身材還不夠好。圖／KKLIVE提供
高爾宣謙稱自己的身材還不夠好。圖／KKLIVE提供

相關新聞

媽媽催孫…高爾宣認了準備求婚！堅持不脫有內幕

高爾宣昨晚初登北流完成「新視界」演唱會，台上遭準人夫嘉賓婁峻碩催婚，會後他透露正在安排當中，「芮德幫我很多，我們也有結婚...

網友東京捕獲野生林志玲、AKIRA 曝婚後幸福模樣

林志玲嫁給AKIRA後，就隨夫定居日本，有工作時會帶著兒子、老公回台灣，近日有網友在日本捕獲到野生的林志玲，與老公AKIRA陪同富

吳宗憲搭機竟遇大體手掉出來 故作鎮定幫祂放回去

吳宗憲日前錄中天「小明星大跟班」分享空中驚魂記，他說：「我從成都飛瀋陽時，突然聽到有人講『爸爸回家了』，結果那個老先生經...

與金色三麥小開離婚後 黃湘怡再婚英國男友「絕美婚紗照」曝光

黃湘怡去年被爆出早在2020年就與「金色三麥」小開葉學澤離婚，今年8月更認愛英國男友Jon，12日她貼出婚紗照，證實與英國男友再婚。

「此時此刻」獨漏她這件事 小S走心「憑什麼排擠我」

由小S（徐熙娣）主持的東森「小姐不熙娣」，日前邀請到新戲「此時此刻」的演員修杰楷、林柏宏及劉俊謙登上節目，他們也透露，在...

Sandy攜尪觀賞韋禮安演唱會 後台「3人合照」網驚：怎會兩位男人這麼像

雙11這天Sandy吳姍儒與老公前去觀賞韋禮安的演唱會，夫妻倆也特地前往後台與韋禮安合照，當照片分享到社群上後，網友忍不住驚呼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。