媽媽催孫…高爾宣認了準備求婚！堅持不脫有內幕

高爾宣昨晚初登北流完成「新視界」演唱會，台上遭準人夫嘉賓婁峻碩催婚，會後他透露正在安排當中，「芮德幫我很多，我們也有結婚共識。」他和女友芮德感情穩定，有趣的是高媽媽不會催婚，反而放大絕開始催孫，他稱順利的話想生2胎，甚至越快越好，最近有加快做人進度？他笑說：「最近太忙了，努力不動。」

他表示這陣子會跟媽媽開玩笑說「生一個給妳玩」，媽媽直球表示：「來啊！怕你喔，我準備好了。」他跟芮德已做好邁入新階段的準備，有請教婁峻碩嗎？他說：「我會照著自己的節奏，人生大事不能被人家影響。」理想時機是彼此都能夠放下手邊的事情，在舒服的時間、地點求婚。

而他演唱會加入許多貼近觀眾的橋段，像是搖滾區正中央的四面台、走進2樓觀眾席等，一度遭熱情歌迷圍繞衝撞，手中的麥克風狠撞嘴唇、牙齒，他說傷勢沒事，「我跟導演說想從不一樣的位置出現。」對於粉絲喊話脫掉，他謙身材稱還不夠好，必須練到自己滿意的狀態，也許留到小巨蛋演唱會那天再脫，接著巡演也會前往其他城市，更沒忘記高雄場的承諾。

提及最逼近哭點的段落，他說：「應該是全場大合唱『Without You』時，我永遠記得2018年4月26日那天我在夜店演出，第一次聽到大家爆唱我的歌『Without You』，當下我覺得自己做到了，就在台上哭了，今天在台上有那個既視感。」

高爾宣初登北流完成「新視界」演唱會，加入許多貼近觀眾的橋段。圖／KKLIVE提供

高爾宣謙稱自己的身材還不夠好。圖／KKLIVE提供

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