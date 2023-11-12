網友東京捕獲野生林志玲、AKIRA 曝婚後幸福模樣
林志玲嫁給AKIRA後，就隨夫定居日本，有工作時會帶著兒子、老公回台灣，近日有網友在日本捕獲到野生的林志玲，與老公AKIRA陪同富邦金控董事長蔡明興夫婦。
11日有網友在社群分享在東京赤坂巧遇林志玲與AKIRA，也偷偷拍了幾張照片，從照片中可以看到林志玲身穿碎花圖樣的連身長裙，腳上搭配同色系平底鞋，還綁著高馬尾，一旁正是富邦金控董事長蔡明興夫婦。該網友還表示「人家夫妻感情好着呢，走的时候，林小姐像个小女孩一样跑上去拉着先生的手。」
其他網友則覺得「我真的看了半天才看出来穿花花裙子的是志玲姐姐」、「已經變成婦女了，幸福的女人都是這樣吧」、「她的穿著打扮，已經很日本化了。長裙悠閒鞋，茶色微卷髮。」
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