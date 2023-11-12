吳宗憲搭機竟遇大體手掉出來 故作鎮定幫祂放回去

吳宗憲日前錄中天「小明星大跟班」分享空中驚魂記，他說：「我從成都飛瀋陽時，突然聽到有人講『爸爸回家了』，結果那個老先生經過我的時候，手忽然掉出來，那前面、後面的人都抬著祂，還有誰能幫忙？我就把布掀開，把祂的手擺進去，再用布壓到祂的手底下。」在場來賓聽了都佩服他的反應，但吳宗憲其實是故作鎮定：「我好怕！祂就在我旁邊，我差點失態！」

詹惟中有閉密恐懼症，搭飛機必須吃鎮定劑：「我第一次嘗試，不知道那個劑量，就吃了太多，等我醒來已經降落了，我才發現我整整躺了12個小時。」飛機上，他也看過令人無言的奧客行徑：「空姐推餐車過來的時候，有個大嬸突然把腳伸出去絆餐車，餐車一碰到她，她就大喊說『你們要賠償我』！那個空姐無辜的快哭了，我就跟她說『我可以幫忙作證，是她把腳伸出來的』，她才鬆一口氣。」

詹子晴也曝飛機上有些人的反應太無理：「機長講話的時候影片就會暫停，結果那個奧客就大吵大鬧說『為什麼要讓我的影片暫停？這樣我會看不完』。」但吳宗憲卻忍不住替乘客說話：「航空公司不要再逼我們看廣告了，我們花錢買座位，就是要享受旅程嘛！」

商品推薦