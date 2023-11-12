與金色三麥小開離婚後 黃湘怡再婚英國男友「絕美婚紗照」曝光
黃湘怡去年被爆出早在2020年就與「金色三麥」小開葉學澤離婚，今年8月更認愛英國男友Jon，12日她貼出婚紗照，證實與英國男友再婚。
黃湘怡12日在IG分享婚紗照，並透露與英國男友Jon已在10月15日結婚，兩人婚紗照唯美又浪漫，黃湘怡洋溢幸福笑容，兒子也特地當花童負責送上戒指，網友看到照片也紛紛獻上祝福。據悉Jon比黃湘怡大7歲，是圈外人，過往有過一段婚姻，8月時她為男方慶生更大方認愛告白。
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