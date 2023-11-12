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「此時此刻」獨漏她這件事 小S走心「憑什麼排擠我」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
小S(左)化身徐導，幫修杰楷(右)親自導戲。圖／東森提供
小S(左)化身徐導，幫修杰楷(右)親自導戲。圖／東森提供

由小S（徐熙娣）主持的東森「小姐不熙娣」，日前邀請到新戲「此時此刻」的演員修杰楷林柏宏及劉俊謙登上節目，他們也透露，在戲劇正式上線前，都會收到一組密碼，可以搶先觀看所有集數；而這讓同樣身為該劇演員的小S相當驚訝，因為她不僅沒聽說過此事，在得知幾乎所有演員都看過後，氣得直呼：「憑什麼這樣排擠我？！」還質問大家是不是覺得她「不是真正的演員」，所以才不給她看，讓修杰楷忍不住笑說：「妳真的很走心！」

小S自2017年拍攝電影「吃吃的愛」後，睽違6年再度參與影視作品演出，她透露，因為這次接演「此時此刻」的尺度較大，有事先向家人討論，婆婆得知後還大力支持，笑說「尺度越大越好」；而為了融入角色還特別跟老公提出，想在為期12天的拍攝期間，外出住飯店，老公也一口答應表示支持，隨後小S更開玩笑說，反正女兒正值叛逆期，自己也不想回家。

不過當提到同劇演員都有收到「一組密碼」可以搶先欣賞拍攝成果時，小Ｓ則是一頭霧水，表示自己根本不知道有這件事，接著便質問修杰楷、林柏宏及劉俊謙，大家紛紛表示都有收到，這讓她氣得直呼「憑什麼這樣排擠我？！」，下一秒還說是不是覺得她「不是真正的演員」所以才不給密碼，甚至一度向場外串流平台的工作人員喊話：「為什麼只有我沒收到」逗笑全場。 　　

而小Ｓ更化身「徐導」讓修杰楷、林柏宏及劉俊謙抽題挑戰即興演出，修杰楷抽到的題目為「迷戀的愛」，沒想到徐導竟要他演繹出迷戀不吸地團Sabrina的「腋下」及「膝蓋」，讓他尷尬不已，但最終還是敬業的將荒謬劇情完整呈現；不僅如此，當輪到林柏宏時，因為不小心將派翠克叫成導演，瞬間讓小Ｓ暴怒：「你剛剛叫誰導演？」嚇得林柏宏立刻道歉，還緊張到差點下跪，場面爆笑。

修杰楷(左起)、林柏宏和劉俊謙上東森「小姐不熙娣」。圖／東森提供
修杰楷(左起)、林柏宏和劉俊謙上東森「小姐不熙娣」。圖／東森提供

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