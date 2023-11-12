Sandy攜尪觀賞韋禮安演唱會 後台「3人合照」網驚：怎會兩位男人這麼像
雙11這天Sandy吳姍儒與老公前去觀賞韋禮安的演唱會，夫妻倆也特地前往後台與韋禮安合照，當照片分享到社群上後，網友忍不住驚呼「怎麼會兩位男人這麼像」。
Sandy去年也去看了韋禮安演唱會，當時懷孕的她與韋禮安合照時，還看不出孕肚，如今孩子已生，她與老公也再次前去觀賞韋禮安演唱會，這次Sandy還開心透露拿到VIP區一排一號的位置，夫妻倆在後台與韋禮安合照，照片曝光後，網友見到Sandy的老公竟與韋禮安撞臉，紛紛直呼「他們長好像」、「只有我覺得韋禮安跟先生很像嗎？」、「認真以為兩位是兄弟」、「最左邊的才是idol吧」。
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