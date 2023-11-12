梁朝偉住日本20年為這件事 卻拒學日文親吐原因

「三金影帝」梁朝偉旅居日本多年，因喜歡滑學，一住就20年，但他卻連一句日文都不會說，近期曝光的紀錄短片裡，他親吐原因：「我從來沒有學過一句日語，因為我根本不想和別人講話！」

梁朝偉透露試過臨時決定搭飛機去歐洲，來個隨興之旅，到了當地只蹲在廣場餵鴿子，就回香港，可見很想說一人的時光。不過外界認為他「社恐」很嚴重，日前參加金雞獎準備到看板受訪區時，他突然變成同手同腳，表情看上去還有些嚴肅，他趕緊握劉嘉玲的手，成為大家討論的片段。

梁朝偉在銀幕裡演活不少角色，更成為經典，但是在現實生活中，不斷被捕捉到疑似社恐會有的反應，像是合照時腳指頭用力抓地，或是不自然的表情，不過先前劉嘉玲和梁朝偉的好朋友上山詩鈉在節目上聊到此事，雙方都不覺得梁朝偉有社交恐懼，劉嘉玲說：「我覺得他不是社恐，他是內向，如果有適合的朋友，他會聊很多、很健談」，上山詩鈉補充說「停不下來」，讓粉絲更理解巨星梁朝偉的不同面向。

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