邊恩愛邊開擴音講電話 沈玉琳「長官好像聽到喘息聲」

沈玉琳和Melody主持的TVBS「11點熱吵店」常討論兩性話題，沈玉琳自曝有次正在和老婆芽芽恩愛，剛好電視台長官來電，他不想錯過電話，只好乾脆電話開擴音，一邊進行一邊講電話，荒謬行徑讓在場來賓覺得不可思議。

沈玉琳說，當時他正在等電視台一個很重要的回覆，事關到他能不能接到新節目，「我不能錯過長官的電話，一錯過人家搞不好想說，你那麼不重視，我找梁赫群好了。」就在他和老婆恩愛進行當中，雖然電話開靜音，但他瞄到手機來電是電視台長官，「我不能停止這個恩愛的行為，可是又不能不接電話，我就乾脆同時做，手機不能拿著，這樣太失禮，我直接按擴音，邊做，說謝謝長官，謝謝你的提拔，可是我動作沒有停下來。」

大根笑說「你也在提拔」，沈玉琳說老婆也覺得很有趣，因為老婆覺得有點私密被窺探的感覺，「那個長官好像隱隱約約聽到一些喘息聲，可是他不敢相信世界上會有這種沒水準的人」，說完自己哈哈大笑，還問大家「是不是很好玩」，Melody只能尬笑「你開心就好。」

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