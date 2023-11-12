聽新聞
test
0:00 / 0:00
ELVA蕭亞軒相隔6年重回舞台 「蹲下再站起」吃力畫面流出
「ELVA」蕭亞軒宣告回歸後，3日推出新單曲〈愛沒有錯〉，10日更是重回舞台登上雙11活動晚會，一連唱了3首經典歌曲，讓粉絲們都興奮不已，而也有台下的粉絲拍到，當她蹲下要再站起來時，看起來還是顯得有些吃力，不免心疼偶像。
蕭亞軒時隔6年後回歸舞台，之前吐露因為過去過度練舞，飽受腿傷疼痛之苦，今年2月時髖關節開刀，在7個月之內就進行了3次手術，右腳打了4根鋼釘，10日她登上雙11晚會活動開唱，有粉絲拍到在深夜彩排時，她蹲在升降台上，當升降台降下來後，她要站起來時，似乎因為腿傷還沒有完全好，她先是用手撐了一下地板，吃力的慢慢站起來，再扶著右小腿，最後才完全站起身。
粉絲看到蕭亞軒這模樣，都感到心疼「沒人知道她要back需要多大的努力和勇氣」、「看到這個視頻的時候心痛到不行，我們都不知道她背後承受多大的痛苦，但這只會讓我們更加愛她」、「心酸和遺憾.她自己肯定比誰都難受.希望她快快好起來」、「真的是熱愛舞臺，用生命在回饋粉絲。看著很心疼」。
更多推薦
▪「綜藝大集合」入圍亞洲電視大獎 胡瓜謝隱形主持人
▪分手Joman曾陷入崩潰 妮婭：每天起床都很空虛
▪泰勒絲與男友演唱會後大方熱吻 卻被傳她不安全感強烈
▪台灣不能輸！Coldplay演唱會LED手環回收制 日本回收率達97％
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言