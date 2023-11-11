王力宏回來了！開唱爆滿全場暴動 驚人畫面曝光

王力宏昨（10）起一連2天在馬來西亞雲星劇場開唱，門票早在9月份開賣就秒殺完售，他為馬來西亞站特別準備了「好心分手」、「愛錯」、「花田錯」、「心·跳」等，「好心分手」本是國粵語男女對唱，現場王力宏一人分飾兩角，用國語粵語雙聲驚喜演唱，現場驚呼喝采聲與掌聲不斷。

王力宏特別用馬來西亞文與英文跟觀眾打招呼，現場除了馬來西亞當地的觀眾，也有許多從世界各地飛來支持王力宏的歌迷，其中不少更是從美國拉斯維加斯站就開始一路追隨。4年沒有到馬來西亞演唱的王力宏說：「音樂讓我們如此了解彼此，讓我們知道自己不是只有一個人，繼續唱我們的歌，讓感動一輩子都記得。」

為了馬來西亞站，王力宏特別選唱馬來西亞名曲「Getaran Jiwa」（「震撼靈魂」），歌曲描述藉由旋律與歌詞，歌者與聽者會有心靈感應，音樂可以震撼靈魂，歌詞與旋律是永不凋謝花，永恆綻放，觀眾也報以熱烈的掌聲。

他也帶來「依然愛你」、「不可能錯過你」、「愛你就等於愛自己」與「大城小愛」等引起全場大合唱，並走下觀眾席與歌迷互動。歌迷紛紛圍過來拍照、握手，氣氛高漲，王力宏幾乎無法走動，需要數度延長在台下的時間。最後一連安可4首歌曲劃下圓滿的句點。 王力宏大馬開唱座無虛席。圖／寬魚國際提供 王力宏在馬來西亞演出贏得滿堂彩。圖／寬魚國際提供 王力宏走下觀眾席，歌迷全圍上去。圖／寬魚國際提供

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