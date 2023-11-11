44歲葉家妤生了！熬18小時產「雙11」寶寶 尪陳宇風曬娃報喜

44歲女星葉家妤6月喜曝懷第三胎，今（11）日老公陳宇風曬社群報喜「Irene（小酪梨）終於出生了，母女均安」，他透露葉家妤生產熬了18個小時，感動又心疼說道：「辛苦家妤了」，而現在要讓老婆好好休息，也謝謝大家祝福。

陳宇風曬出他抱著女兒的照片，還有女兒特寫照，一雙眼睛明亮有神，網友直呼「好可愛」、「妹妹的眼睛真的好大！」、「姐姐好像喔」，而包括謝京穎、何如芸、星卉、陳冠霖、劉至翰、王中平和余皓然等圈內好友也紛紛獻上恭喜，胡嘉安則讚「大大的眼睛跟媽媽一樣漂釀」。

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陳宇風臉書全文：

終於在今天早上經歷了18個小時的努力，Irene（小酪梨）終於出生了，母女均安，辛苦家妤了😭😭😭現在讓她好好休息，等後再來跟大家分享，謝謝你們大家的祝福 ❤️❤️❤️愛你們

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