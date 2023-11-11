野田妹要來台灣了！上野樹里12月旋風來台辦粉絲見面會

台日合作電影「鄰人X：謎樣的女子」集結上野樹里、林遣都、黃姵嘉、野村周平等台日實力派演員共同演出，也是上野樹里暌違7年再次擔綱主演的電影作品，為了宣傳本片，上野樹里將於下月（12月）與導演熊澤尚人一起旋風訪台會粉絲。

「野田妹」上野樹里此次在片中飾演一名擁有高學歷，但因不擅交際而選擇過著深居簡出、靠著打兩份工維生的平靜生活的單身女子。因為被懷疑是「外星難民X」，而被飾演周刊記者的林遣都盯上，開啟一段複雜、難解的愛情難題。兩人之間從搖擺不定、相互猜忌到接納彼此的過程，也是全片重要看點之一。

上野樹里也分享了自己決定參演本片的原因，「疫情之後，人們戴上口罩，看不見彼此的臉，又或是為了該不該施打疫苗的問題，人與人之間的關係變得緊張。隨著社群媒體日益發達，有時很難看清人們真實的面貌。因此，我決定參與這部電影的演出，因為我認為這部電影能傳達出以自己的方式生活，遇到理解自己的人，而不在這個時代隨波逐流的重要性。」

上野樹里將於下月（12月）與導演熊澤尚人計畫於12月8日、12月9日分別在松仁威秀影城及京站威秀影城舉辦特別放映暨映後見面會，與台灣粉絲相見歡。兩場見面會活動將於11月15日中午12點於OPENTIX兩廳院文化生活開賣。電影將於12月15日正式在台上映

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上野樹里（左）與林遣都在「鄰人X：謎樣的女子」中有精彩對手戲。圖／天馬行空提供

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