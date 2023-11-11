「團圓」CP結婚了！台8女星何依霈甜嫁「天道」龍語申
目前正在演「天道」的龍語申去年爆出和「一家團圓」劇中老婆何依霈假戲真做，戀情穩定發展，他今天在臉書曝光已經和何依霈結婚了，他寫下：「是的，最萌身高差的我和她（他）結婚了！儘管相識相戀的時間不算太長，但我們認定彼此就是愛情的答案。」
龍語申表示，「未來我們一起學習、一起成長，一起迎向人生的新角色，龍先生、龍太太帶著大家的祝福向前！請多多指教。」他曬出兩人甜蜜合照，並下跪求婚。
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龍語申過去和何依霈交往時，同時傳出與交往近五年的凱渥名模蔚葒縈分手，時間點因太過無縫接軌，讓龍跟何都極力撇清。不過，也被媒體發現龍語申跟何依霈不僅戴著情侶戒、穿情侶鞋，他還到女方家過夜，似乎感情已穩定發展中。
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