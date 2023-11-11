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罹2癌抗病重返歌壇又食道癌復發 日國寶級歌手大橋純子病逝

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
日本國寶級歌手大橋純子病逝。 圖／截自YouTube
日本國寶級歌手大橋純子病逝。 圖／截自YouTube

日本國寶級歌手大橋純子驚傳離世，享壽73歲。

據日媒《Sponichi Annex》報導，大橋純子於9日病逝。她於2018年始陸續被診斷出罹患食道癌、乳癌，經治療後重返舞台，但今年3月，在為公演做準備的她突宣布全面暫停活動，因食道癌復發需專心治療，當時她表示希望能再回粉絲面前歌唱，然8個月過後卻傳來她已離世的消息。

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