罹癌後「家有巨大改變」！朱芯儀讚衛斯理「驚人之處」

朱芯儀抗癌路上有老公衛斯理相陪，10日趁衛斯理生日，朱芯儀感性告白，形容：「我老公是個意志力驚人的男子，他總能在絕處逢生，然後又秉持善良，堅持自己的道路。」衛斯理曾透露，老婆生病後，「因為壓力過大，得了嚴重的恐慌症，很感謝身邊有真的理解我的朋友，給我很多的力量，也讓我決定不再忽視自己，不再假裝自己很好，謝謝同事家人朋友對我的包容」。

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朱芯儀繼續表示：「這兩年因為我生病，家裡有了巨大的改變，我們花了很多時間調整自己，與自己相處，他也想讓自己變得更好，報了很多課程充實自己，撐起一個家，為我們遮風避雨，做孩子們的大玩偶，真的很優秀。」不僅衛斯理，朱芯儀大兒子也在近期生日，他透露，父子都把願望許個一個朋友的孩子，「意志堅強的男子許的願望一定會成真，讓我們再繼續祝福更多生病中，需要的大人小孩，健康平安。」

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