快訊

評／賴清德愛用「花酒男」 政治潔癖都裝的？

獨／遭圍堵也不怕？桃園某高職暴力事件越演越烈 他挾帶「1物」狂噴

中職／龍隊背水一戰！林智勝扛第5棒 徐若熙球數有限制

罹癌後「家有巨大改變」！朱芯儀讚衛斯理「驚人之處」

聯合報／ 記者杜沛學／台北即時報導
朱芯儀(圖左)幫老公衛斯理慶生。圖／摘自臉書
朱芯儀(圖左)幫老公衛斯理慶生。圖／摘自臉書

朱芯儀抗癌路上有老公衛斯理相陪，10日趁衛斯理生日，朱芯儀感性告白，形容：「我老公是個意志力驚人的男子，他總能在絕處逢生，然後又秉持善良，堅持自己的道路。」衛斯理曾透露，老婆生病後，「因為壓力過大，得了嚴重的恐慌症，很感謝身邊有真的理解我的朋友，給我很多的力量，也讓我決定不再忽視自己，不再假裝自己很好，謝謝同事家人朋友對我的包容」。

延伸閱讀：朱芯儀完成乳癌最終手術 衛斯理吐心聲：不再假裝自己很好

朱芯儀繼續表示：「這兩年因為我生病，家裡有了巨大的改變，我們花了很多時間調整自己，與自己相處，他也想讓自己變得更好，報了很多課程充實自己，撐起一個家，為我們遮風避雨，做孩子們的大玩偶，真的很優秀。」不僅衛斯理，朱芯儀大兒子也在近期生日，他透露，父子都把願望許個一個朋友的孩子，「意志堅強的男子許的願望一定會成真，讓我們再繼續祝福更多生病中，需要的大人小孩，健康平安。」

延伸閱讀：朱芯儀分享「看診十不」 遇一情況直呼「尬的」：實在很不喜歡

相關新聞

罹2癌抗病重返歌壇又食道癌復發 日國寶級歌手大橋純子病逝

日本國寶級歌手大橋純子驚傳離世，享壽73歲。

罹癌後「家有巨大改變」！朱芯儀讚衛斯理「驚人之處」

朱芯儀抗癌路上有老公衛斯理相陪，10日趁衛斯理生日，朱芯儀感性告白，形容：「我老公是個意志力驚人的男子，他總能在絕處逢生...

陳慧翎監製遺作獲獎 夥伴感性喊「我們一定會做好」

亞洲重要內容產業盛會「2023 TCCF創意內容大會」今（10日）晚在臺北文創大樓舉辦提案大會頒獎典禮，共頒發30個獎項...

「腦筋急轉彎2」預告強勢回歸 全新情緒成「焦」點

皮克斯最受歡迎的作品之一「腦筋急轉彎」將於明年暑假推出暌違9年的續集 「腦筋急轉彎2」，最受喜愛的「情緒主角」全都重返大...

陳零九涉詐騙轉列被告？緊急發聲：我確實有疏失

陳零九為香港JPEX（綠石交易）虛幣交易平台代言，不料該平台來台吸金不到3個月就被檢舉，北檢8日展開搜索約談，台灣區首席...

陷抄襲風波後首露面！熱狗霸氣喊：我也不想唱了

MC HotDog熱狗新歌「樓下的房客」被指抄襲朱德庸漫畫「跳樓」，近3個月來雙方各執一詞，他日前宣布新專輯「髒藝術家」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。