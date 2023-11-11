陳慧翎監製遺作獲獎 夥伴感性喊「我們一定會做好」

亞洲重要內容產業盛會「2023 TCCF創意內容大會」今（10日）晚在臺北文創大樓舉辦提案大會頒獎典禮，共頒發30個獎項，總獎金超過新臺幣600萬，盼催生更多潛力大作。何潤東首部導演長片「噬慾」一口氣拿3獎成最大贏家。日前病逝的金鐘導演陳慧翎監製影集「祝妳幸福」則獲30萬元獎金，監製之一的周銓感性表示：「這是陳慧翎導演留給世界的最後一部作品，我們一定會做好！」

影集部分共4組作品獲獎，「祝妳幸福」抱回「客家電視獎」30萬獎金，同為監製的周銓台上感性表示：「這案子我們開發了3年，謝謝給予肯定，我們一定會做好，這也是陳慧翎導演留給世界的最後一部作品。」「成為怪物以前」獲「MyVideo創新映像獎」30萬獎金。

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「華納兄弟探索新星獎」頒給殷振豪導演新作「阿戴正傳」，同樣獲得30萬元。「誰是被害者」導演莊絢維帶來影集企劃案「打掃阿姨」，講述美好前程毀於一旦的女主播，隱身成打掃阿姨，一件屋裡的「垃圾」牽連起她墜落過往，她必須挺身清理人渣。除了獲可直送法國參與法國里爾Series Mania劇集展的「Series Mania獎」，也勇奪大獎「中華電信獎」60萬元獎金。

長片部分由何潤東擔任導演、編劇的電影「噬慾」一口氣抱回「台北國際影視大獎」30萬元獎金、「大川大立獎」15萬元獎金，以及「MIFFEST獎」提供印尼後期公司價值3萬元美金（約97萬元台幣）的後製服務，總價值約142萬元，堪稱最大贏家！

何潤東昨出席長片提案，緊接著又趕回金門拍攝浪漫喜劇「不如海邊吹吹風」，沒能出席頒獎典禮，共同製片黃茂昌上台領獎，開心表示：「這是一個國際項目，我們和導演都很期待可以跟國際團隊合作！」

「噬慾」改編自黃唯哲小說「河童之肉」，以亞洲獨特的「食補」為靈感，藉由吃來呈現人性貪婪，描述兩名為衝高流量不慎惹毛黑道的美食YouTuber，因吃下使人精力充沛的「河童肉」意外開啟一門新生意，最終反被慾望吞噬。電影預計明年底開拍，何潤東僅擔任導演、編劇，不會演出。

今年「TAICCA X CNC AWARD」大獎分別由台、日紀錄片企劃案「雪水消融的季節」及菲律賓長片企劃案「Mother Maybe」雙獲首獎，各抱回3萬美金獎金，「Mother Maybe」同時也獲得「MPA Grand 獎」、「台中拍開發獎」的肯定。製片人Arden Rod Condez表示：「非常激動，這是我們第一次參與提案、第一次來到台灣，非常高興作品可以得到很多人的共鳴」。 何潤東首度執導長片企劃案「噬慾」，一舉獲三獎成最大贏家。圖／文策院提供 何潤東前天親自出席「噬慾」提案大會。圖／文策院提供

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