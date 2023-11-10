「腦筋急轉彎2」預告強勢回歸 全新情緒成「焦」點

皮克斯最受歡迎的作品之一「腦筋急轉彎」將於明年暑假推出暌違9年的續集 「腦筋急轉彎2」，最受喜愛的「情緒主角」全都重返大銀幕，更有全新的情緒角色驚喜登場，首支預告與海報也正式曝光。

電影首集停在小女孩萊莉12歲的完美結局，未料她的內心世界又將展開全新旅程！正要經歷青春期的萊莉，內心也要拓寬空間，以容納更多情緒，而這些新的情緒也將在萊莉的內心世界激起全新的一番波瀾。

首支預告片看見萊莉的大腦世界被重新拓寬，情緒控制台更是直接升級，首位全新情緒角色代表著青少年焦慮的「焦焦」更首度亮相，嚇壞眾情緒們，更暗示還有更多的新情緒即將登場。

本集的導演改由「怪獸大學」、「恐龍當家」等片的故事監督凱爾西曼恩，是他首度晉升導演，劇本由入圍奧斯卡的首集編劇之一梅格勒法夫執筆，除了應聲歸隊的「樂樂」愛咪波勒、「憂憂」菲莉絲史密斯、「怒怒」路易斯布萊克等，以及「驚驚」托尼海爾和「厭厭」麗莎拉琵拉加入，甫公布的「焦焦」則由「怪奇物語」瑪雅霍克投入配音陣容，絕對令人大感驚喜。 「腦筋急轉彎2」預計2024年6月在台上映。

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「腦筋急轉彎2」全新情緒角色代表著青少年焦慮的「焦焦」更首度亮相。圖／迪士尼提供

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