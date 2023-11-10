陳零九涉詐騙轉列被告？緊急發聲：我確實有疏失

陳零九為香港JPEX（綠石交易）虛幣交易平台代言，不料該平台來台吸金不到3個月就被檢舉，北檢8日展開搜索約談，台灣區首席合夥人張東穎、業務總監施瑀2人罪嫌重大，遭聲押禁見，而代言的陳零九也捲入風波，他今（10）也發文回應。

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陳零九表示：「其實我也不是不解釋，但這個世界已分為『現實』以及『虛擬』，這兩個看似分開卻又緊密連結同時代表著自己的一部份，而沒有第一時間的解釋是因為我選擇了把「現實」的規則先處理好，也就是一個法治國家的規則『法律』，我以『證人』的身份去了調查局，去了地檢署，有民眾提告所以我去了警局做筆錄，所以才讓我『有可能』成為『被告』？還是我已經『成為了』被告？」

他提到連自己都搞不清楚到底發生什麼事，「但未來就是全面配合調查及說明，我對檢察官調查員說的話都是有錄音的，我也有提供我能給的所有資訊，『法律』會用證據告訴你們這件事的結果。」

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最後他也表示：「但也因為這樣，我讓我的家人以及支持我的朋友都非常擔心我，我媽的朋友打給她說我怎麼被羈押了，但那時候我其實人正在練團，所以我認為我該說點什麼，讓朋友們可以不用擔心，我手上保有證據可以證明我的清白，該提供的也給了檢調單位，當然這整個事件我確實有疏失，我得到一個很大的教訓，也深刻檢討，讓支持我的人難過或失望我很抱歉，但我真的沒做的事就是沒做，等『現實』的事件告一個段落後，我會在『虛擬』這裡給大家一個更完整的回覆，謝謝。」

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