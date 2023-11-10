陷抄襲風波後首露面！熱狗霸氣喊：我也不想唱了

MC HotDog熱狗新歌「樓下的房客」被指抄襲朱德庸漫畫「跳樓」，近3個月來雙方各執一詞，他日前宣布新專輯「髒藝術家」將不收錄有爭議的「樓下的房客」。今（10）日熱狗和「兄弟本色g.u.t.s.」的團員瘦子、小春、張震嶽、大淵出席電玩代言活動，問到此事，熱狗笑說：「I am good，thanks for asking， 風風雨雨都會過去。」

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他放寬心：「少一首就少一首，無所謂，因為這張專輯我蠻有誠意的，原本有13首歌，少一首還有12首。」對他而言此事已告一段落，「因為我不收（歌）了，就不會再跟他談授權。」至於未來能否公開演唱，他回：「其實我也不想唱。」

大淵也在旁解圍：「狗哥的歌超多，演唱會歌單一排就50幾首。」熱狗下月23、24日將在台北小巨蛋開唱，他表示歌單已經有雛型、重新編曲，嘉賓也都在敲中。至於有沒有可能請來「兄弟本色g.u.t.s.」集合，熱狗笑說：「這是真的找不到嘉賓的時候就會找他們。」瘦子聽了大笑：「 我們跟樂手一樣，基本上都要上台就對了。」

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瘦子去年和另一半Jennifer低調完婚，今被問何時補辦婚宴，他表示還沒計畫；難道已經悄悄辦完了？他突然傻笑，一旁的兄弟們也跟著笑，他笑說：「就是還沒啊，都在工作，不過早晚要處理的。」 左起瘦子、張震嶽、熱狗、小春、大淵。記者沈昱嘉／攝影

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