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35歲男星「腦癌被預告3年壽命」抗癌6年病逝 瘋狂辣妹MBE：我心碎了

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
強尼魯福腦癌病逝。 圖／截自Ｘ／Johnny Ruffo
強尼魯福腦癌病逝。 圖／截自Ｘ／Johnny Ruffo

澳洲男星強尼魯福（Johnny Ruffo）因腦癌離世，享年35歲。

強尼魯福因闖進澳洲音樂選秀節目《X音素（The X Factor）》第3季決賽而聞名，隔年還拿下澳洲版《與星共舞》冠軍，除了發行音樂專輯，還出演過電視劇。

他2017因偏頭痛就醫，查出罹患腦癌，經歷治療、復發，抗癌6年，於10日離世。

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強尼魯福曾表示因病被預告只剩3年壽命，他努力抗癌，對自己堅持下去感到自豪，正向心態面對疾病的他曾說「我已經贏了」，讓人為他的積極態度所感動。

強尼魯福的IG今（10）發布他離世消息，「懷著沉重的心情，不得不告別我們親愛的強尼」文中透露強尼在伴侶、親屬的陪伴下安詳走了，「他是一個非常有才華、迷人的男孩。意志堅強，一路奮鬥到底。」

曾擔任《X音素》評審的辣妹合唱團成員「瘋狂辣妹」媚兒碧（MBE）看到強尼魯福病逝消息，心痛留言寫下：「我心碎了」。

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