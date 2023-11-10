聽新聞
test
0:00 / 0:00
35歲男星「腦癌被預告3年壽命」抗癌6年病逝 瘋狂辣妹MBE：我心碎了
澳洲男星強尼魯福（Johnny Ruffo）因腦癌離世，享年35歲。
強尼魯福因闖進澳洲音樂選秀節目《X音素（The X Factor）》第3季決賽而聞名，隔年還拿下澳洲版《與星共舞》冠軍，除了發行音樂專輯，還出演過電視劇。
他2017因偏頭痛就醫，查出罹患腦癌，經歷治療、復發，抗癌6年，於10日離世。
延伸閱讀：「花樣少年少女」漫畫家心臟病過世！中条比紗也享年50歲
強尼魯福曾表示因病被預告只剩3年壽命，他努力抗癌，對自己堅持下去感到自豪，正向心態面對疾病的他曾說「我已經贏了」，讓人為他的積極態度所感動。
強尼魯福的IG今（10）發布他離世消息，「懷著沉重的心情，不得不告別我們親愛的強尼」文中透露強尼在伴侶、親屬的陪伴下安詳走了，「他是一個非常有才華、迷人的男孩。意志堅強，一路奮鬥到底。」
曾擔任《X音素》評審的辣妹合唱團成員「瘋狂辣妹」媚兒碧（MBE）看到強尼魯福病逝消息，心痛留言寫下：「我心碎了」。
更多推薦
▪主持天王遭爆罹癌 友揭真正病因：「大腸切除一半以上」
▪全裸生產？女星親揭內幕：大便都黏在我身上
▪何妤玟全裸自豪長青樹 鬧翻李愛綺內幕流出
▪女星手術出問題「視力只剩0.1」 醫生要她排角膜配對求運氣
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言