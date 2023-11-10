「披荊斬棘3」收官 林志穎「年度總成績冠軍」獲MVP

「披荊斬棘3」播出後引全網討論，整體播放量更超越前二季，今日（11月10日）公布成團名單共計17位，林志穎獲得X fire最高分頭銜「年度總成積冠軍」，粉絲也紛紛表示林志穎果然不負眾望，獲得MVP的殊榮。

林志穎出道31年，一出道就被譽為亞洲小旋風，演過多部膾炙人口的戲劇，也成為最早、最年輕站上香港紅磡體育館的男藝人；在「披荊斬棘3」的初舞台上一開口唱出「17歲的雨季」滿滿的回憶殺，引起全場大合唱畫面震撼的場面讓人難忘。

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積極正面的林志穎在車禍之後，不畏身體的痛楚，勇敢跨出那一步，用實際行動成為生命的鬥士的典範，激勵很多人。從一開始就被網友預測將是「披荊斬棘3」的C位。不溫不火謙虛的個性也讓他在節目中受到好評，甚至在這節目中感性的落淚兩次。

林志穎在獲得年度總成績冠軍的感言中說：「終於走到最後一刻，突破自我，在錄製過程中因爲生了一場大病曾經萌生退賽的念頭，感謝所有哥哥及工作人員的鼓勵讓自己繼續支持到最後。」而在播出後看到大批網友留言「林志穎才是真正披荊斬棘的精神」、「小志哥真的是戰勝自我」。林志穎也在總決賽播出後的發文分享：「C位或冠軍對自己已經不是那麼重要，重要的是過程與團隊，自己也從這次的節目中也讓Jenson成為忠實粉絲，父子有共同的話題是收獲更大的，要把這個成績和榮耀獻給團隊。」

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林志穎獲得最高榮譽M V P。圖/曜昇星提供

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