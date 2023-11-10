楊晨熙宣布懷孕喜訊！舊愛大飛反應曝光

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
大飛(右)和楊晨熙本是大家看好的一對。圖/截自臉書
大飛(右)和楊晨熙本是大家看好的一對。圖/截自臉書

女星楊晨熙10日一早突然在IG上宣布懷孕截乎消息，外界紛紛獻上祝福！過去她曾與大菲有過一段情，最後兩人卻宣告分手，如今女方傳出雙喜臨門，對此大飛則出面回應。

楊晨熙過去與大飛曾交往近10年，大飛還於2018年在紐約求婚成功，但後來兩人並沒有舉辦婚禮，最終2021年愚人節宣告分手。

據《ETtoday星光雲》報導，今日楊晨熙突然宣布懷孕喜訊，對此大飛經紀人回應：「就是祝福她。」

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大飛(左)和楊晨熙本是大家看好的一對。圖／衛視提供
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