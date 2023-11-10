張庭林瑞陽又踢鐵板！直播遭禁被迫停播 林瑞陽：已報案

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
張庭、林瑞陽又上新聞。（取材自微博）
張庭、林瑞陽又上新聞。（取材自微博）

藝人張庭、林瑞陽先前因「TST庭秘密」公司涉及違反傳銷，公司名下96間房產被法院查封。不過在今年10月底撤銷此案，也全數拿回房產，但陸媒報導，兩人又因直播宣傳，遭到平台禁封，更直接把節目停播，引發外界熱議。

據藍鯨財經報導，11月9日，林瑞陽張庭夫婦復出直播，在直播中稱照顧好朋友、客戶，號召代理透過人傳人從而傳播好的口碑。直播過程中直播間已被封鎖兩次，目前已停止直播。不僅如此，大陸網友對於林瑞陽張庭夫婦的復出，罵聲大於讚揚聲，中國網友們紛紛直呼：「求張庭夫婦放過我們老百姓吧！做個有良知的人。」、「不封才是怪！」、「這兩人根本是騙子！」、「法律都到哪兒去了？」

對此，林瑞陽在個人微博上否認，表示是兩年前視頻被假冒帳號，已經報警。

林瑞陽否認直播遭到停播一事。（取材自微博）
林瑞陽否認直播遭到停播一事。（取材自微博）

延伸閱讀

「郭碧婷很好操控」上熱搜！婆婆向太不忍全說了

76歲黃越綏胃疾纏身宣告「斷食善終」 認：已簽放棄急救書

張菲媳談婆家問題 心疼吐實情：全靠「一招」解決

雙喜臨門！楊晨熙懷孕閃嫁小開 親揭尪「真實身分」

相關新聞

楊晨熙宣布懷孕喜訊！舊愛大飛反應曝光

女星楊晨熙10日一早突然在IG上宣布懷孕截乎消息，外界紛紛獻上祝福！過去她曾與大菲有過一段情，最後兩人卻宣告分手，如今女方傳出雙喜臨門，對此大飛則出面回應。 楊晨熙過去與大飛曾交往近10年，大飛

張庭林瑞陽又踢鐵板！直播遭禁被迫停播 林瑞陽：已報案

藝人張庭、林瑞陽先前因「TST庭秘密」公司涉及違反傳銷，公司名下96間房產被法院查封。不過在今年10月底撤銷此案，也全數...

56歲馬妞驚傳命危！氣喘突發作「熱衰竭昏倒」緊急送醫

56歲馬妞（馬維欣）過去因為「馬妞報報」談論演藝圈八卦而轟動一時，陸續也演出「戲說台灣」、「甘味人生」等本土劇，不過之後...

汪小菲爆徹底與大S切割 「S Hotel改名」新名稱曝光

2021年汪小菲與大S離婚，當時就曾傳出汪小菲要將「S Hotel」飯店改名為「菲行商旅」，不過後來不了了之。近日汪小菲在直播中曝光飯店的新名字，還透露找了集團來共同經營。 汪小菲近日開直播宣布

網紅夫妻慶生遇死劫！仲尼會游泳卻溺斃原因曝光 妻卡琳娜嗆水暈厥

大陸網紅仲尼印尼峇里島度假慶生，卻遇上死劫，生日變忌日，同行妻子也差點沒命。

祈錦鈅親曝寶寶躺胸溫馨照 痛到崩潰時醫生溫柔雙眸加暖舉她直呼：簡直救命恩人

祈錦鈅日前去加拿大待產，今（9）日順利產下寶寶，她於社群分享寶寶躺在她懷中的溫馨照，長文曝光落紅、陣痛、一開始送醫被退貨...到最後18分鐘就生下女兒的過程。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。