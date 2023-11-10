張庭林瑞陽又踢鐵板！直播遭禁被迫停播 林瑞陽：已報案
藝人張庭、林瑞陽先前因「TST庭秘密」公司涉及違反傳銷，公司名下96間房產被法院查封。不過在今年10月底撤銷此案，也全數拿回房產，但陸媒報導，兩人又因直播宣傳，遭到平台禁封，更直接把節目停播，引發外界熱議。
據藍鯨財經報導，11月9日，林瑞陽張庭夫婦復出直播，在直播中稱照顧好朋友、客戶，號召代理透過人傳人從而傳播好的口碑。直播過程中直播間已被封鎖兩次，目前已停止直播。不僅如此，大陸網友對於林瑞陽張庭夫婦的復出，罵聲大於讚揚聲，中國網友們紛紛直呼：「求張庭夫婦放過我們老百姓吧！做個有良知的人。」、「不封才是怪！」、「這兩人根本是騙子！」、「法律都到哪兒去了？」
對此，林瑞陽在個人微博上否認，表示是兩年前視頻被假冒帳號，已經報警。
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