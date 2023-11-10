56歲馬妞驚傳命危！氣喘突發作「熱衰竭昏倒」緊急送醫

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
馬妞。本報資料照片
馬妞。本報資料照片

56歲馬妞（馬維欣）過去因為「馬妞報報」談論演藝圈八卦而轟動一時，陸續也演出「戲說台灣」、「甘味人生」等本土劇，不過之後她因為開餐廳背著千萬債務，2018年她轉戰電商，沒想到開直播叫賣時，債主小弟竟登門要錢，導致廠商損失賠錢，讓她向債主放話：「假如我活不下來，大家就一起死吧」，之後還到遊覽車上叫賣內褲，生活相當辛苦。她因身體出狀況被多種疾病纏身，每天必須吞14種藥。近日她開直播透露健康每況愈下，還一度因熱衰竭走掉。

馬妞直播時透露，自己曾經因拍戲而熱衰竭，當場倒下陷入昏迷。根據「戲說台灣」部落格顯示，馬妞有次拍戲時，穿著厚重古裝在太陽底下拍好幾場戲，不但導致氣喘發作，中午也因熱衰竭昏倒，於是劇組人員緊急將其送醫，生命才無大礙。

馬妞6年前開始就有視力模糊、身體不適等症狀，經過檢查才發現是免疫細胞出問題，更罹患類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡和乾燥症，除了每天吃14種藥品，每年還要接受標靶藥，一次費用就超過7萬。

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