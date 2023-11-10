汪小菲爆徹底與大S切割 「S Hotel改名」新名稱曝光

2021年汪小菲與大S離婚，當時就曾傳出汪小菲要將「S Hotel」飯店改名為「菲行商旅」，不過後來不了了之。近日汪小菲在直播中曝光飯店的新名字，還透露找了集團來共同經營。

汪小菲近日開直播宣布要將「S Hotel」改名，「我們酒店今天也決定加入到全世界最大酒店管理集團之一的雅高集團，以『美憬閣』的名字，英文就是『MGallery』這個名字重新的再給大家提供更好的服務。」

此外，汪小菲7日與母親張蘭直播時也透露此事，張蘭則是隔著螢幕豎起大拇指，不停誇讚：「真棒，工作中的小菲太帥了，牛牛的！」並提醒他要少喝點酒。對此，汪小菲則稱自己目前酒量大不如前，「喝不動，我喝一兩口頭就脹」。

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