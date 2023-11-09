網紅夫妻慶生遇死劫！仲尼會游泳卻溺斃原因曝光 妻卡琳娜嗆水暈厥
大陸網紅仲尼印尼峇里島度假慶生，卻遇上死劫，生日變忌日，同行妻子也差點沒命。
延伸閱讀：才挺過出軌醜聞！百萬網紅仲尼溺斃亡「生日變忌日」妻卡琳娜痛哭
據陸媒《紅星新聞》報導，當地警方調查後發現仲尼應是遭海上大木頭撞擊，才不幸溺斃，而同行的烏克蘭籍coser老婆卡琳娜也被報導因大量嗆水暈厥，急救後才撿回一命。
此外，報導中還指出，一名搜救人士透露仲尼游泳的地方為危險區域，該區域水流很急，易被捲走，有「禁止游泳」的警告標示。
延伸閱讀：網紅仲尼溺斃 妻卡琳娜憶當下「我想幫他，但海浪將我們分開」
更多推薦
▪林心如和她女女戀「心臟狂抖一下」：有心動的感覺
▪女偶像來台演出被野狗咬傷急送醫！駭人傷照曝光
▪最美士官長退伍12年 竟爆脊椎出狀況連伏地挺身都無法
▪志祺七七被點名「親綠網紅」 聶永真聲援他批王鴻薇
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言