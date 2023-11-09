網紅夫妻慶生遇死劫！仲尼會游泳卻溺斃原因曝光 妻卡琳娜嗆水暈厥

大陸網紅仲尼印尼峇里島度假慶生，卻遇上死劫，生日變忌日，同行妻子也差點沒命。

延伸閱讀：才挺過出軌醜聞！百萬網紅仲尼溺斃亡「生日變忌日」妻卡琳娜痛哭

據陸媒《紅星新聞》報導，當地警方調查後發現仲尼應是遭海上大木頭撞擊，才不幸溺斃，而同行的烏克蘭籍coser老婆卡琳娜也被報導因大量嗆水暈厥，急救後才撿回一命。

此外，報導中還指出，一名搜救人士透露仲尼游泳的地方為危險區域，該區域水流很急，易被捲走，有「禁止游泳」的警告標示。

延伸閱讀：網紅仲尼溺斃 妻卡琳娜憶當下「我想幫他，但海浪將我們分開」

商品推薦