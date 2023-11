祈錦鈅親曝寶寶躺胸溫馨照 痛到崩潰時醫生溫柔雙眸加暖舉她直呼：簡直救命恩人

祈錦鈅日前去加拿大待產,今(9)日順利產下寶寶,她於社群分享寶寶躺在她懷中的溫馨照,長文曝光落紅、陣痛、一開始送醫被退貨...到最後18分鐘就生下女兒的過程。

祈錦鈅透露她當時痛到快崩潰,孩哭著說要剖腹,剖腹醫師來檢查後則建議她再觀察看看,表示「雖然剖腹產很棒但覺得自然對復原比較好」,即便她回醫生「 I can’t take it anymore!!!it’s too painful」,醫生依舊很溫柔地回應她,並立刻幫她安排止痛,讓她直呼簡直救命恩人。祈錦鈅回憶當時「她堅定溫柔又美麗的雙眸給我很多力量,也給我很大的幫助。」

而她最後順利生下小公主,老公感動落淚,親自剪了臍帶。祈錦鈅透露小公主體重2695、身高48公分,直說:「真的是千金來著,捧著都是滿滿的感動。」

最後她也喊話「新手爸媽上路」,希望有經驗的前輩們多多指教。

祈錦鈅臉書全文:

我是溫哥華時間的6號下午一點落紅、三點開始小陣痛、6點開始加強力道 11點開始很痛但是不規律 又撐一個晚上7號早上下午痛到飆淚 連痛了一天多第一次盯著時間數 不間斷的那種 朋友看那個頻率跟力道 都以為一定可以生了 忍不住去診所,結果醫生說 只有一指 沒意義去醫院因為會被退貨 晚上12點真痛的受不了1點去了醫院只開兩指 快崩潰我直接哭著說要剖腹 於是我的助產醫師閆醫師(也是我的產檢醫師)就去告知剖腹醫師, 剖腹醫生是個很溫柔的外國女醫師 簡直是太溫柔了 Dr. Jennifer Oakes 他過來檢查 說雖然剖腹產很棒但覺得自然對我的復原比較好 他很樂意幫我剖腹但是她希望我再觀察看看 說不定馬上有多開就可以打催產跟無痛 ,就算要剖腹也要先上腰麻 我說 I can’t take it anymore!!!it’s too painful 那位醫生很溫柔說 我也不希望你這麼痛 你不需要再這麼痛了 我現在先讓妳先停止疼痛! 然後立刻幫我安排 我真是謝天謝地 簡直救命恩人 本來差點被趕回家繼續痛的死去活來😭 完全是人生的一道光😭😭 她堅定溫柔又美麗的雙眸給我很多力量 也給我很大的幫助,沒有她的堅持,我估計要再被趕回家痛到爆 接著在醫院待了20個小時 從凌晨到了下午兩點也都還只開到4指不夠 而且因為無痛的關係宮縮也變得放慢又停了下來 所以醫院便陸續檢查和補藥另外也補打催生的藥 到了六點終於開到7指 我爸都說他沒想到我可以開指這麼久 七點十五左右醫生來內檢 說開到9公分半,不過我無痛的藥用完了 也開始感受到劇烈疼痛 護士問我,我要再補一些無痛等醫生來嗎 但是可能會沒力氣無法立刻生還要再等 我說,不我要開始用力, 總覺得我睡也睡夠了 加上我對我的核心挺有自信的😂 而且我感受到嬰兒的頭已經入盆了 剛開始就先趴著用力蹲著對我來說比較好施力 閆醫生來的時候我頭已經快出來了 所以沒過多久很快頭就出來了 變成躺著,後面很順利的擠出來 30分開始用力,48分就生完 閆醫生很快速的把小孩抓到我身上的時候 我第一個反應是 這小東西好燙 青蛙在這段時間一直在旁邊寸步不離的陪伴, 然後問我可以幫我什麼嗎 我就回,拍照錄影😂 小孩出來的瞬間,他很感動的落淚 但也還是很害怕🤣 儘管如此還是讓他親自剪了臍帶 就這樣 小公主體重2695,身高48公分 真的是千金來著,捧著都是滿滿的感動 開指真是太可怕了 陣痛也真是太可怕了😵‍💫😵‍💫😵‍💫 我們新手爸媽就這樣上路啦 以後也請大家有經驗的爸爸媽媽前輩多多指教👶🏻

祈錦鈅親曝寶寶照。 圖/截自臉書/祈錦鈅Maxinechiii

