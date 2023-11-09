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祈錦鈅親曝寶寶躺胸溫馨照 痛到崩潰時醫生溫柔雙眸加暖舉她直呼：簡直救命恩人

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
祈錦鈅親曝寶寶照。 圖／截自臉書／祈錦鈅Maxinechiii
祈錦鈅親曝寶寶照。 圖／截自臉書／祈錦鈅Maxinechiii

祈錦鈅日前去加拿大待產，今（9）日順利產下寶寶，她於社群分享寶寶躺在她懷中的溫馨照，長文曝光落紅、陣痛、一開始送醫被退貨...到最後18分鐘就生下女兒的過程。

祈錦鈅透露她當時痛到快崩潰，孩哭著說要剖腹，剖腹醫師來檢查後則建議她再觀察看看，表示「雖然剖腹產很棒但覺得自然對復原比較好」，即便她回醫生「 I can’t take it anymore!!!it’s too painful」，醫生依舊很溫柔地回應她，並立刻幫她安排止痛，讓她直呼簡直救命恩人。祈錦鈅回憶當時「她堅定溫柔又美麗的雙眸給我很多力量，也給我很大的幫助。」

而她最後順利生下小公主，老公感動落淚，親自剪了臍帶。祈錦鈅透露小公主體重2695、身高48公分，直說：「真的是千金來著，捧著都是滿滿的感動。」

最後她也喊話「新手爸媽上路」，希望有經驗的前輩們多多指教。

祈錦鈅臉書全文：

我是溫哥華時間的6號下午一點落紅、三點開始小陣痛、6點開始加強力道

11點開始很痛但是不規律

又撐一個晚上7號早上下午痛到飆淚

連痛了一天多第一次盯著時間數

不間斷的那種

朋友看那個頻率跟力道

都以為一定可以生了

忍不住去診所，結果醫生說

只有一指 沒意義去醫院因為會被退貨

晚上12點真痛的受不了1點去了醫院只開兩指

快崩潰我直接哭著說要剖腹

於是我的助產醫師閆醫師（也是我的產檢醫師）就去告知剖腹醫師，

剖腹醫生是個很溫柔的外國女醫師

簡直是太溫柔了

Dr. Jennifer Oakes

他過來檢查

說雖然剖腹產很棒但覺得自然對我的復原比較好

他很樂意幫我剖腹但是她希望我再觀察看看

說不定馬上有多開就可以打催產跟無痛

，就算要剖腹也要先上腰麻

我說 I can’t take it anymore!!!it’s too painful

那位醫生很溫柔說 我也不希望你這麼痛

你不需要再這麼痛了

我現在先讓妳先停止疼痛！

然後立刻幫我安排 我真是謝天謝地

簡直救命恩人

本來差點被趕回家繼續痛的死去活來😭

完全是人生的一道光😭😭

她堅定溫柔又美麗的雙眸給我很多力量

也給我很大的幫助，沒有她的堅持，我估計要再被趕回家痛到爆

接著在醫院待了20個小時

從凌晨到了下午兩點也都還只開到4指不夠

而且因為無痛的關係宮縮也變得放慢又停了下來

所以醫院便陸續檢查和補藥另外也補打催生的藥

到了六點終於開到7指

我爸都說他沒想到我可以開指這麼久

七點十五左右醫生來內檢

說開到9公分半，不過我無痛的藥用完了

也開始感受到劇烈疼痛

護士問我，我要再補一些無痛等醫生來嗎

但是可能會沒力氣無法立刻生還要再等

我說，不我要開始用力，

總覺得我睡也睡夠了

加上我對我的核心挺有自信的😂

而且我感受到嬰兒的頭已經入盆了

剛開始就先趴著用力蹲著對我來說比較好施力

閆醫生來的時候我頭已經快出來了

所以沒過多久很快頭就出來了

變成躺著，後面很順利的擠出來

30分開始用力，48分就生完

閆醫生很快速的把小孩抓到我身上的時候

我第一個反應是

這小東西好燙

青蛙在這段時間一直在旁邊寸步不離的陪伴，

然後問我可以幫我什麼嗎

我就回，拍照錄影😂

小孩出來的瞬間，他很感動的落淚

但也還是很害怕🤣

儘管如此還是讓他親自剪了臍帶

就這樣

小公主體重2695，身高48公分

真的是千金來著，捧著都是滿滿的感動

開指真是太可怕了

陣痛也真是太可怕了😵‍💫😵‍💫😵‍💫

我們新手爸媽就這樣上路啦

以後也請大家有經驗的爸爸媽媽前輩多多指教👶🏻

祈錦鈅親曝寶寶照。 圖／截自臉書／祈錦鈅Maxinechiii
祈錦鈅親曝寶寶照。 圖／截自臉書／祈錦鈅Maxinechiii

祈錦鈅親曝寶寶照。 圖／截自臉書／祈錦鈅Maxinechiii
祈錦鈅親曝寶寶照。 圖／截自臉書／祈錦鈅Maxinechiii

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