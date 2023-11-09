祈錦鈅親曝寶寶躺胸溫馨照 痛到崩潰時醫生溫柔雙眸加暖舉她直呼：簡直救命恩人
祈錦鈅日前去加拿大待產，今（9）日順利產下寶寶，她於社群分享寶寶躺在她懷中的溫馨照，長文曝光落紅、陣痛、一開始送醫被退貨...到最後18分鐘就生下女兒的過程。
祈錦鈅透露她當時痛到快崩潰，孩哭著說要剖腹，剖腹醫師來檢查後則建議她再觀察看看，表示「雖然剖腹產很棒但覺得自然對復原比較好」，即便她回醫生「 I can’t take it anymore!!!it’s too painful」，醫生依舊很溫柔地回應她，並立刻幫她安排止痛，讓她直呼簡直救命恩人。祈錦鈅回憶當時「她堅定溫柔又美麗的雙眸給我很多力量，也給我很大的幫助。」
而她最後順利生下小公主，老公感動落淚，親自剪了臍帶。祈錦鈅透露小公主體重2695、身高48公分，直說：「真的是千金來著，捧著都是滿滿的感動。」
最後她也喊話「新手爸媽上路」，希望有經驗的前輩們多多指教。
祈錦鈅臉書全文：
我是溫哥華時間的6號下午一點落紅、三點開始小陣痛、6點開始加強力道
11點開始很痛但是不規律
又撐一個晚上7號早上下午痛到飆淚
連痛了一天多第一次盯著時間數
不間斷的那種
朋友看那個頻率跟力道
都以為一定可以生了
忍不住去診所，結果醫生說
只有一指 沒意義去醫院因為會被退貨
晚上12點真痛的受不了1點去了醫院只開兩指
快崩潰我直接哭著說要剖腹
於是我的助產醫師閆醫師（也是我的產檢醫師）就去告知剖腹醫師，
剖腹醫生是個很溫柔的外國女醫師
簡直是太溫柔了
Dr. Jennifer Oakes
他過來檢查
說雖然剖腹產很棒但覺得自然對我的復原比較好
他很樂意幫我剖腹但是她希望我再觀察看看
說不定馬上有多開就可以打催產跟無痛
，就算要剖腹也要先上腰麻
我說 I can’t take it anymore!!!it’s too painful
那位醫生很溫柔說 我也不希望你這麼痛
你不需要再這麼痛了
我現在先讓妳先停止疼痛！
然後立刻幫我安排 我真是謝天謝地
簡直救命恩人
本來差點被趕回家繼續痛的死去活來😭
完全是人生的一道光😭😭
她堅定溫柔又美麗的雙眸給我很多力量
也給我很大的幫助，沒有她的堅持，我估計要再被趕回家痛到爆
接著在醫院待了20個小時
從凌晨到了下午兩點也都還只開到4指不夠
而且因為無痛的關係宮縮也變得放慢又停了下來
所以醫院便陸續檢查和補藥另外也補打催生的藥
到了六點終於開到7指
我爸都說他沒想到我可以開指這麼久
七點十五左右醫生來內檢
說開到9公分半，不過我無痛的藥用完了
也開始感受到劇烈疼痛
護士問我，我要再補一些無痛等醫生來嗎
但是可能會沒力氣無法立刻生還要再等
我說，不我要開始用力，
總覺得我睡也睡夠了
加上我對我的核心挺有自信的😂
而且我感受到嬰兒的頭已經入盆了
剛開始就先趴著用力蹲著對我來說比較好施力
閆醫生來的時候我頭已經快出來了
所以沒過多久很快頭就出來了
變成躺著，後面很順利的擠出來
30分開始用力，48分就生完
閆醫生很快速的把小孩抓到我身上的時候
我第一個反應是
這小東西好燙
青蛙在這段時間一直在旁邊寸步不離的陪伴，
然後問我可以幫我什麼嗎
我就回，拍照錄影😂
小孩出來的瞬間，他很感動的落淚
但也還是很害怕🤣
儘管如此還是讓他親自剪了臍帶
就這樣
小公主體重2695，身高48公分
真的是千金來著，捧著都是滿滿的感動
開指真是太可怕了
陣痛也真是太可怕了😵💫😵💫😵💫
我們新手爸媽就這樣上路啦
以後也請大家有經驗的爸爸媽媽前輩多多指教👶🏻
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