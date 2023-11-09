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記者會到一半⋯陳昊森突崩潰大哭！親揭和魏如萱關係

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
陳昊森在發片記者會上大哭。記者王聰賢／攝影
陳昊森在發片記者會上大哭。記者王聰賢／攝影

陳昊森之前被傳和魏如萱（娃娃）相當曖昧，她深夜送他回家，2人還同遊日本。陳昊森今（9）日舉辦發片記者會，問到和魏如萱感情，他差點招架不住，傻笑連連說：「真的只是好朋友。」

陳昊森今在台上演唱新歌「太陽色的獅子」，唱到一半突然大哭，問到為何情緒崩潰，他解釋：「想到一開始什麼沒有，連我自己都不相信可以做出來，內心很激動，在後台已經先哭過一次，把情緒放掉。」

問到魏如萱私下是否有安慰他，他笑說：「她不知道。」並解釋上次喝醉，他群發簡訊給一票好友，魏如萱最先回覆，並立刻來接他，才會上演所謂的「溫馨接送情」；至於一起去日本，那是他本來就要去的行程，但臨時被朋友放鳥，才變成魏如萱跟他一起去，強調：「我們不是情人只是朋友。」

問魏如萱是他的菜嗎？他反問：「你說呢？」未來有可能發展嗎？他回：「我跟路易（魏如萱兒子）比較有可能。」透露和歐弟前妻鄭雲燦分手後，目前仍是單身。

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