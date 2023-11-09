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孫協志下跪求婚了！ 「路邊摘的花」夏宇童目睹全程

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
夏宇童(左)、孫協志、卓文萱演出舞台劇「海角七號」。記者吳致碩／攝影
夏宇童(左)、孫協志、卓文萱演出舞台劇「海角七號」。記者吳致碩／攝影

孫協志夏宇童交往4年愈愛愈高調，日前2人在5566台北小巨蛋演唱會舞台上合體表演，讓現場粉絲驚喜不已，今（9日）2 人為共同演出的全民大劇團音樂劇「海角七號」進行彩排，台上孫協志向卓文萱下跪求婚，夏宇童一旁全程目睹，但被問到相關求婚話題，孫協志擔心模糊焦點：「該說就會說，不會說就不會說。」，追問私下向女友求婚了沒？他直接回答：「沒有。」

該劇取材自魏德聖導演的故事，孫協志、卓文萱演出魏德聖夫妻，夏宇童則扮演場記，劇中開頭就有當眾求婚戲碼，不過卻是男主角「路邊摘的花」，說起「求婚」，孫協志真實人生有經驗，他自認是按當下心情、情緒走的風格，「我很細心，走私下的，不要勞師動眾」，一旁的夏宇童被問到期待怎樣的求婚，夏宇童則稱鮮花一定要有，參演音樂劇的洪都拉斯則好奇問：「要有車有房嗎？」夏宇童霸氣道：「車子我自己有，但是房子我還在賺，希望洪哥幫忙。」

孫協志近期行程滿檔，忙5566演唱會，手頭又有節目、舞台劇，體力上能應付，他說：「體力ok，但還是滿疲倦，眼睛發炎才剛好，一直發唇皰疹，有睡但品質很差。」，至於5566是否有機會巡迴演出，他認為短期內應不太可能，原因就在於團員行程實在難湊。

卓文萱2021年認愛小6歲演員許少瑜，對於舞台上被求婚橋段，受訪時卻驚吐雙方已分手一陣子，她表示目前很享受單身生活，也有追求者，不過都處於朋友階段。

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