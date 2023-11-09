何妤玟全裸自豪長青樹 鬧翻李愛綺內幕流出

「金曲歌后」李愛綺暌違9年推出單曲「鬥陣做夢」，9日記者會邀來好友何妤玟站台，意外揭露昔日鬧翻內幕，李愛綺直言何妤玟以前偶包重，尤其合組「新國民美少女」期間更是明顯，跟直率的自己很不對盤，甚至團員邱心儀也看不下去，搞到最後何妤玟跟老闆哭訴被排擠。

李愛綺出道時跟何妤玟同門，後來被賣到同間唱片公司，「我們年紀都很輕，但她嘴巴很甜，遇到廠商就喊哥哥、姐姐，搞得我跟邱心儀很尷尬。」她更不滿要幫何妤玟練唱，所以格外厭惡對方，有次演出串通邱心儀走到同一邊，壁壘分明情況遭疑不合，何妤玟直接告狀老闆，就此3人關係更加惡劣。

團體解散之後各奔東西，李愛綺跟何妤玟失聯近10年，隨著年歲增長、個性轉變，雙方漸漸不再那麼討厭對方，李愛綺認為當初何妤玟就是活在自己的世界，直接跟何說「妳以前超奇怪，怪到我不想跟妳當朋友」，何妤玟笑稱自己也知情。

如今兩人相當要好，何妤玟自認跟李愛綺是偶像、實力兼具的不倒長青樹，的確她的全裸年曆引發熱議，今特別送上替李愛綺打氣，李愛綺說何妤玟現在很做自己，至於要不要幫忙介紹對象？李愛綺笑說：「能夠配合她個性的男生，真的要找一下，但她一個人過得滿開心的。」

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