代言人陳零九遭JPEX吸金案牽連挨告 經紀人回應曝現況

陳零九之前代言加密貨幣「JPEX」，如今被爆出吸金詐騙，陳零九因此被檢調約談，如今更有人向他提告，檢方收案後，將一併調查偵辦，經紀人也做出回應。

據「壹蘋新聞網」報導，陳零九經紀人回應，上週已因被民眾提告的部分，再次前往警局做說明，也將證據提交給警方，其它細節因偵查不公開，所以無法再透露，而陳零九的工作目前都照常進行，他們也會持續配合檢警的調查。

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