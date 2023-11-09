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「甄嬛傳」皇上被爆婚內出軌嫩妹 正宮發聲喊：離譜！

聯合報／ 記者杜沛學／即時報導
陳建斌(右)與蔣勤勤夫妻齊聲否認婚變傳聞。圖／摘自微博
陳建斌(右)與蔣勤勤夫妻齊聲否認婚變傳聞。圖／摘自微博

53歲的大陸實力派演員陳建斌在「後宮甄嬛傳」中飾演雍正帝爆紅，還在2014金馬獎一口氣抱回最佳男主角、最佳男配角、最佳新導演獎。而他與48歲的蔣勤勤結婚16年依舊恩愛，沒想到卻被爆「婚內出軌」，8日立冬，夫妻倆特地在微博上澄清，陳建斌po出餃子照，並說：「門外傳謠蜚語渾，戶內品餃共立冬！」顯示夫妻照樣度過日常。

爆料起因為大陸狗仔劉大錘日前曝「某一線演技很牛的男演員婚內出軌，在同劇女演員家裡過夜，兩人相差20歲」，陳建斌是網友猜測的其中一人。蔣勤勤轉發陳建斌的發文，並說：「最近看到一些謠言，而且越傳越離譜，公司也想讓我們跟大家說明一下：我和陳老師好好的，沒離婚！陳老師也沒有所謂的私生子！今天立冬，大家別吃假瓜了，多吃點餃子吧。」

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