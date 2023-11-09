陳子玄尪正面照首曝光 李燕驚呼：是我認識9年的老友

陳子玄日前宣佈再婚，並表示對方是「對的人」，並曬出甜蜜婚紗照「我跟老江的故事正式開始了」，日前夫妻倆去送李燕喜餅，才發現新郎竟是李燕認識9年的好友，並讚對方是個非常好的人，身處美女的世界卻完全不為所動。

李燕表示：「那天中午剛睡醒滑著手機，驚見子玄結婚的新聞，原本迷濛的我瞬間精神都來了。報導指出子玄與江先生秘戀半年閃婚，不禁腿軟了一下，基於私交還是傳訊給子玄恭喜。子玄說週三給我送喜餅來，會與他先生國瑋一起⋯⋯國瑋？！江先生？！我認識一個叫國瑋的人啊，剛好他也姓江⋯什麼？！江國瑋，那是我朝夕相處的老朋友啊！」

李燕說，這位老朋友長得一臉誠懇、工作態度謹慎認真、身處美女如雲的環境依然守身如玉、得知是我認識的國瑋，我竟然安心了不少⋯「這個男人真不錯，在我認識的9年中真的是負責、貼心、好脾氣、零負評、有責任感的人，如果你也認識他，真的會喜歡這個人，他配子玄剛剛好，完全互補！」

李燕也洩露，兩位是認認真真談了兩年的戀愛，確定彼此的心意，認清彼此的差異還願意攜手共度未來，真的不容易，「不論是子玄還是國瑋都有各自要克服妥協的部分，好戲才要上場而已，我跟他們約定一年後公司再見，希望他們還是一如既往的相愛。」

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