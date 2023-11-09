快訊

在政大校園「放狗咬人」觸法 法官裁罰金額曝光

賴清德稱義務役不會上戰場 侯友宜：他就是引戰導火線

中小學禁限手機成主流 美國佛州部分學校看到就沒收

陳子玄尪正面照首曝光 李燕驚呼：是我認識9年的老友

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
陳子玄老公(右)正面照曝光，竟然也和李燕是老朋友。圖／摘自臉書
陳子玄老公(右)正面照曝光，竟然也和李燕是老朋友。圖／摘自臉書

陳子玄日前宣佈再婚，並表示對方是「對的人」，並曬出甜蜜婚紗照「我跟老江的故事正式開始了」，日前夫妻倆去送李燕喜餅，才發現新郎竟是李燕認識9年的好友，並讚對方是個非常好的人，身處美女的世界卻完全不為所動。

李燕表示：「那天中午剛睡醒滑著手機，驚見子玄結婚的新聞，原本迷濛的我瞬間精神都來了。報導指出子玄與江先生秘戀半年閃婚，不禁腿軟了一下，基於私交還是傳訊給子玄恭喜。子玄說週三給我送喜餅來，會與他先生國瑋一起⋯⋯國瑋？！江先生？！我認識一個叫國瑋的人啊，剛好他也姓江⋯什麼？！江國瑋，那是我朝夕相處的老朋友啊！」

李燕說，這位老朋友長得一臉誠懇、工作態度謹慎認真、身處美女如雲的環境依然守身如玉、得知是我認識的國瑋，我竟然安心了不少⋯「這個男人真不錯，在我認識的9年中真的是負責、貼心、好脾氣、零負評、有責任感的人，如果你也認識他，真的會喜歡這個人，他配子玄剛剛好，完全互補！」

李燕也洩露，兩位是認認真真談了兩年的戀愛，確定彼此的心意，認清彼此的差異還願意攜手共度未來，真的不容易，「不論是子玄還是國瑋都有各自要克服妥協的部分，好戲才要上場而已，我跟他們約定一年後公司再見，希望他們還是一如既往的相愛。」

相關新聞

代言人陳零九遭JPEX吸金案牽連挨告 經紀人回應曝現況

陳零九之前代言加密貨幣「JPEX」，如今被爆出吸金詐騙，陳零九因此被檢調約談，如今更有人向他提告，檢方收案後，將一併調查偵

「甄嬛傳」皇上被爆婚內出軌嫩妹 正宮發聲喊：離譜！

53歲的大陸實力派演員陳建斌在「後宮甄嬛傳」中飾演雍正帝爆紅，還在2014金馬獎一口氣抱回最佳男主角、最佳男配角、最佳新...

陳子玄尪正面照首曝光 李燕驚呼：是我認識9年的老友

陳子玄日前宣佈再婚，並表示對方是「對的人」，並曬出甜蜜婚紗照「我跟老江的故事正式開始了」，日前夫妻倆去送李燕喜餅，才發現...

陳建州捲性騷後回歸籃壇 出任PLG副會長網封「台籃國父」

「黑人」陳建州早前因性騷爭議辭去PLG（P. LEAGUE+）聯盟營運、管理等相關職務，他神隱多日後於近期重返籃壇，7日曬出受邀出任PLG聯盟副會長的消息，表示「用餘生繼續為台灣籃球做出貢獻」。

林志玲回台再當「金馬獎最美頒獎人」 首發聲曝原因

第60屆金馬獎華麗頒獎嘉賓最新一波嘉賓陣容公開，不僅有李安、許鞍華等知名導演，另有日本影帝役所廣司、妻夫木聰以及影后滿島...

温昇豪遭鋼筋劃傷血流不止後首露面 聞宥勝遭起訴這反應

温昇豪8日出席KKTV和新加坡新傳媒合作暗黑懸疑新戲「誰殺了她」發布會，他近日錄製綜藝節目不慎腳劃傷血流如注，接著扁桃腺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。