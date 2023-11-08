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陳建州捲性騷後回歸籃壇 出任PLG副會長網封「台籃國父」

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
陳建州（右）出任PLG副會長。 圖／截自IG／blackielovelife
陳建州（右）出任PLG副會長。 圖／截自IG／blackielovelife

「黑人」陳建州早前因性騷爭議辭去PLG（P. LEAGUE+）聯盟營運、管理等相關職務，他神隱多日後於近期重返籃壇，7日曬出受邀出任PLG聯盟副會長的消息，表示「用餘生繼續為台灣籃球做出貢獻」。

延伸閱讀：陳建州飛韓看球賽巧遇具俊曄 「大S前後任同框」互動曝光

PLG 6日宣布改成協會制，並由前籃球國手張嗣漢擔任會長，7日則宣布陳建州出任副會長，而陳建州也透過社群發文分享這項消息，許多網友留言認可陳建州對台灣籃球得貢獻，還有人封他為「台籃國父」，直言「台灣籃球需要你」、「黑哥在就穩多了」，但卻有網友提及大牙一事，寫道「哎呀～關於大牙什麼的不重要啦...台灣籃球才重要啦」，引起討論，有網友認為一碼歸一碼，留言「不敢認錯還要告人這碼真的很爛」，也有網友好奇「不覺得要等沒事了再出來比較好嗎」。

延伸閱讀：大牙抗黑人兩地打官司費用曝光 消瘦5公斤「從不後悔」

網友留言提到大牙。 圖／截自IG／blackielovelife
網友留言提到大牙。 圖／截自IG／blackielovelife

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