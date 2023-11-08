温昇豪遭鋼筋劃傷血流不止後首露面 聞宥勝遭起訴這反應

温昇豪8日出席KKTV和新加坡新傳媒合作暗黑懸疑新戲「誰殺了她」發布會，他近日錄製綜藝節目不慎腳劃傷血流如注，接著扁桃腺發炎發燒住院吊點滴，他出席記者會略顯疲態，表示拍完8點檔就南下高雄，大概快半年沒休息了，「吃藥吃到怕。」

他提到腳撞傷脛骨還撞了2個洞，當下就流血但貼了OK繃繼續錄影，沒想到錄完血還在流，因為擔心有破傷風就到醫院急診，還被合作的劉冠廷笑說是金鋼狼。工作結束回台北當晚，他一直畏寒，後來檢查是扁桃腺發炎、發燒，才進醫院吊點滴。「這個要充分休息，但我沒有時間。」他說月底有自製新戲要開拍，這段時間稍微輕鬆一些，只有行政作業較多。

温昇豪在「誰殺了她」和金鐘視帝李銘順同台飆戲，他飾演要對抗心魔的牧師，不過兩人的拍攝行程卻幾乎完全錯開，當温昇豪在新加坡拍攝時，李銘順正好在台工作，而當李銘順回到新加坡加入劇組，温昇豪卻快殺青回台了，因為這個狀況兩人聊天時還笑說：『你到台灣搶我的飯碗，我要到新加坡搶你的飯碗！』。温昇豪之前和宥勝合作「犀利人妻」，8日傳出他因涉及性騷遭到起訴，對此温昇豪則不願回應。

KKTV 將於明年一月推出專屬新傳媒的品牌頻道「KKTV新傳媒專區」引進超過 2,000 小時的優質新加坡節目，温昇豪、李銘順和宣萱主演的暗黑懸疑新戲「誰殺了她」將於明年初首播。此外以女性保鏢團隊為主題的「SHERO」、以新加坡民防部隊的消防員為主角的熱血職人劇「守護星」、探討與生死與靈界主題的感動家族劇「陪你到最後」；由李銘順主持的聊天系烹飪節目「阿順有煮意」等節目都看得到。

温昇豪(左起)和新加坡藝人周智慧、鄧偉德出席KKTV與新傳媒簽約記者會。記者 王聰賢／攝影 温昇豪(左起)和新加坡藝人周智慧、鄧偉德出席KKTV與新傳媒簽約記者會。記者 王聰賢／攝影 温昇豪近來頻掛病號，抱病出席記者會。記者 王聰賢／攝影 温昇豪近來頻掛病號，抱病出席記者會。記者 王聰賢／攝影

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