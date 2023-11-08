被爆身體亮紅燈後首現身 陳亞蘭「只睡2小時」硬ㄍㄧㄥ
金鐘視帝陳亞蘭日前被爆身體健康狀況亮紅燈，為此推掉年底百萬商演工作，8日現身 臺師大GF-EMBA校友會成立記者會，坦言報導有一半是真，便是她心臟確實出狀況，但並未因此停工，每天仍「瞎忙」，前一晚只睡2小時，笑說是因睡前喝咖啡失眠，但仍顯得神采奕奕，招認：「硬ㄍㄧㄥ著。」
8日正好是陳亞蘭58歲生日，一早就為記者會起床梳化，晚上還要跟恩師楊麗花一起聚會，透露其實前一天中午已跟楊麗花吃過一次飯慶生，至於是否有收到恩師的生日禮物？陳亞蘭賣關子：「你們去問楊阿姨。」隨後又笑說：「可以有時間陪吃飯，比送任何東西都好。」
陳亞蘭現在雖沒在拍on檔戲，但仍要錄節目，並積極為歌仔戲集資，透露距離目標還差3分之2。此外，陳亞蘭之後將重心放在楊麗花紀錄片上，笑說自己是「特助」，因為她最了解楊麗花的需求，事前溝通、現場陪伴全靠她打點。前一晚是因喝咖啡才只睡2小時，平常平均約睡6小時，之前心律不整的問題持續追蹤中，自嘲是「良心不安」的毛病。
六月是臺師大GF-EMBA在校生，考試時還有陳亞蘭幫她寫推薦函，她的校園生活除了報告做不完之外，還成立羽毛球社、當學生會會長，忙得不亦樂乎，小孩疑惑她假日都不在家，她以上課為藉口，但笑說：「其實傍晚5點多就下課，但我都晚上10點多才回家。」
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