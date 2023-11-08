小甜甜認愛新歡！前夫宋晉賢洩感情近況 揭uber驚人收入
宋晉賢與女星小甜甜（張可昀）今年2月結束2年多的婚姻後，期間曾鬧出不少風波。今（8）日小甜甜傳出新戀情，經紀人則透露「友達以上階段」，對此宋進賢則透露感情近況。
據《自由時報》報導，小甜甜近日爆有新歡，她的前夫宋進賢受訪時則表示目前仍單身，認為一個人比較輕鬆，現階段希望能多存錢。宋進賢近幾個月轉換跑道當起uber司機，他也透露一個月收入大概有8萬左右，但車貸、油費也得花掉三萬多。被問及是否仍進演藝圈發展，他則表示不會當全職藝人。
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