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耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

檢方認定「沒性侵」！炎亞綸反擊耀樂為名利

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
炎亞綸日前現身耀樂記者會，炎道歉後搭計程車離開。(本報資料照片)
炎亞綸日前現身耀樂記者會，炎道歉後搭計程車離開。(本報資料照片)

炎亞綸7月被網紅耀樂指控在其未成年時強制發生性關係並拍攝影片，鬧出軒然大波。今（8）日士林地檢署偵結，認為炎亞綸未違反耀樂意願，意即沒有偷拍、性侵，不過因為耀樂當時未成年，檢方仍將炎亞綸依違反兒童及少年性剝削防制條例，製造少年為性交行為電子訊號、意圖散布而持有性影像影片2罪起訴，對此，炎亞綸也發5點聲明回應。而他最後的署名，也讓人發現他將本名「吳庚霖」改為「吳秉孺」。

聲明稿

這五個月來，很認真、誠實地面對自己的過去，而今天算是一個階段的結束。

先跟身邊周遭所有關心我跟幫助我的人說聲謝謝，也對不起讓各位難過：關心這件事的人，我會秉持一貫的態度，認真的面對，不閃躲。

要謝謝檢察官在不起訴書中幫我釐清一些事實，兹就本人與耀樂之間紛擾，聲明如下：

1.經檢察官裁決，證明本人與耀樂在交往期間與分手後，從未對其有過強制性交與黑道恐嚇之行為，謝謝檢察官證明本人清白。

2. 本人真心與誠心面對過往，且從未有任何散布之意圖，作為公眾人物，理應謹慎行事，愛惜羽毛，傅遞良善，近年除已發揮自身影響力，積極投人公益外，每年將自身部分所得揭給公益團體，讓良善循環，並面對應有責任。

3. 本人因不識法律在雙方合意下拍攝而誤觸法律，而造成社會不安和佔用公眾媒體資源深感抱歉；更對於本人無足輕重的私人情感佔據版面深感無奈和遺憾。

4. 本人與耀樂近五年仍有聯繁，且雙方互有主動，至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？

5. 謝謝所有合作單位諒解，造成任何困擾深感抱歉，本人願意積極配合相關後續。

6.在此期間對於給子我鼓勵的朋友、家人、和僅是一面之緣的您們，想至上最誠摯的感謝，若非有您們的鼓助我寸步難行；給子我批評指教的朋友、家人和關心此事件的人們，我世致上誠摯的感謝，讓我有深刻反省的空間。

7.對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝檢察官的明鑑，對於觸法之處，必定遵守承諾，持續貢獻社會，持續潛心檢討敦促自我成長。

最後，我是公眾人物，有社會的道德責任，平時受到大眾媒體的重視和關心這是我要珍惜和尊重的，也絕對不想也不會仗著自己公眾人物的身分而去擾亂社會的秩序，眼前要做的除了 面對起訴的部分，重要的是盡全力把自己的生活過好，不讓家人朋友擔心，我一樣很愛這個世界也很愛每個人，暫時不會再對外多說什麼或博取什麼關注，只希望這件事能儘快落幕，以上吳秉孺還望大眾諒解。

炎亞綸/吳秉孺

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