兵家綺驚爆罹癌！ 公開診斷書1部位全切：祈求別擴散
8點檔女星兵家綺在戲劇中經常演出貴婦角色，前陣子還在民視「市井豪門」中演出因受不了丈夫離世的刺激，而造成精神失常患者；未料戲殺青，兵家綺近日做甲狀腺亢進回診，竟發現癌細胞，她今(8日)在臉書發文：「祈求不要擴散到淋巴。」一時間令演藝圈好友、網友們相當擔心。
兵家綺原本就有甲狀腺亢進、甲狀腺腫瘤，這幾年一直持續追蹤，但最近因感喉嚨、耳朵不適，晚上睡覺還會心悸失眠，沒想到到醫院檢查後，發現：「持續追蹤3年的甲狀腺腫瘤最終還是轉變成癌細胞」，她無奈道：「該面對還是要面對，原以為只要切除癌的部份就好，沒想到醫生建議甲狀腺全部切除，終身服用甲狀腺素。」
對於病況出現變化，兵家綺透過民視表示，目前還在等病房，估計安排在下個月開刀，她也自己打氣，現在開始就要好好調養身體，「以免動刀時大傷元氣，我會加油，祈求（癌細胞）不要擴散到淋巴」，不斷地自我信心喊話，放鬆心情對抗病魔，等待開刀的日子。
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