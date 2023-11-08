快訊

拜習會確定在11月15日？大陸外交部仍稱不能靠自動駕駛

三立入股中嘉案今天至NCC說明 承諾將限期改正

耀樂反擊！控炎亞綸「毀滅一個16歲少年人生」

兵家綺驚爆罹癌！ 公開診斷書1部位全切：祈求別擴散

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
兵家綺驚傳罹患癌症。記者李政龍/攝影
兵家綺驚傳罹患癌症。記者李政龍/攝影

8點檔女星兵家綺在戲劇中經常演出貴婦角色，前陣子還在民視「市井豪門」中演出因受不了丈夫離世的刺激，而造成精神失常患者；未料戲殺青，兵家綺近日做甲狀腺亢進回診，竟發現癌細胞，她今(8日)在臉書發文：「祈求不要擴散到淋巴。」一時間令演藝圈好友、網友們相當擔心。

兵家綺原本就有甲狀腺亢進、甲狀腺腫瘤，這幾年一直持續追蹤，但最近因感喉嚨、耳朵不適，晚上睡覺還會心悸失眠，沒想到到醫院檢查後，發現：「持續追蹤3年的甲狀腺腫瘤最終還是轉變成癌細胞」，她無奈道：「該面對還是要面對，原以為只要切除癌的部份就好，沒想到醫生建議甲狀腺全部切除，終身服用甲狀腺素。」

對於病況出現變化，兵家綺透過民視表示，目前還在等病房，估計安排在下個月開刀，她也自己打氣，現在開始就要好好調養身體，「以免動刀時大傷元氣，我會加油，祈求（癌細胞）不要擴散到淋巴」，不斷地自我信心喊話，放鬆心情對抗病魔，等待開刀的日子。

兵家綺公開診斷書。圖／摘自臉書
兵家綺公開診斷書。圖／摘自臉書

延伸閱讀

蕾菈涉毒！ 律師揪「3大NG行為」：根本是大扣分

小甜甜認愛新歡！前夫宋晉賢洩感情近況 揭uber驚人收入

張菲媳談婆家問題 心疼吐實情：全靠「一招」解決

腫得像豬頭！伊能靜揭「人生最醜時刻」內幕 原因暖哭網友

相關新聞

兵家綺驚爆罹癌！ 公開診斷書1部位全切：祈求別擴散

8點檔女星兵家綺在戲劇中經常演出貴婦角色，前陣子還在民視「市井豪門」中演出因受不了丈夫離世的刺激，而造成精神失常患者；未...

炎亞綸改名求轉運？經紀人回應親證原因

炎亞綸6月時遭網紅耀樂控訴性侵、偷拍性愛影片，今（8）日士林地檢署依兒少性剝削等罪名起訴，他也在社群上po出聲明，以7點...

站台敵手爆鬧翻于美人 詹雅雯不忍發聲

詹雅雯將在明年舉行「春分」巡演，今神采奕奕舉辦記者會，日前因她參與于美人敵手競選總部成立演出，一度引發吵架不合之說，詹雅...

韓瑜私奔失約真相揭曉　王識賢二度重傷

王識賢、韓瑜主演華視、東森超視8點檔台語戲劇「阿叔」，劇中2人感情走向備受關注，當年相約私奔，男方遲遲未等到佳人出現，經...

粉絲突襲丟胸罩上台 黃偉晉嫌棄：我不是饒舌歌手！

黃偉晉出道12年首度進軍香港，日前連續2天在香港東華三院東蒲胡李名靜體育館舉辦「CreaLife Live Tour」演...

陳子玄超辣婚紗照再曝光！預告「和老江故事正式開始」

本土劇女神陳子玄4日在社群宣佈再婚，並放上和老公江先生的甜蜜婚紗照，近日再度釋出新婚照片，幸福滿滿的寫下：「我跟老江的故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。