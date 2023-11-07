站台敵手爆鬧翻于美人 詹雅雯不忍發聲

詹雅雯將在明年舉行「春分」巡演，今神采奕奕舉辦記者會，日前因她參與于美人敵手競選總部成立演出，一度引發吵架不合之說，詹雅雯聞言相當訝異，「怎麼會（不合）呢？我沒有替任何人站台，都是在音樂會時段演出。」

詹雅雯澄清自己不是站台，「我是個歌手，任何邀約來了，不分政黨，OK就去表演。」那于美人有沒有邀約？她說目前還沒收到訊息，但很祝福好友參選，私下會不會諮詢交換意見？她搖搖頭，表示：「相信她（指于美人）會做得很好，聊天都是祝福。」

其實于美人先前在臉書發文，無奈表示宣傳車都在宣傳吳沛憶競選總部成立將邀請詹雅雯演出，不希望朋友因自己參選而感到為難，於是親自傳訊息給詹雅雯：「雅雯老師，我在吳沛憶的海報看到妳的名字，知道妳要來萬華，這裡的選民很喜歡妳帶來的美好歌聲，只要中正萬華的選民開心，我也會開心，妳不要有任何為難！」詹雅雯隨即回覆愛心貼圖，顯見兩人的好交情，大家也讚賞于美人的大器。

于美人正式參選立委。圖／本報資料照片

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