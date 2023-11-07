韓瑜私奔失約真相揭曉　王識賢二度重傷

王識賢、韓瑜主演華視、東森超視8點檔台語戲劇「阿叔」，劇中2人感情走向備受關注，當年相約私奔，男方遲遲未等到佳人出現，經過多年得知真相後，卻成了雙方爆發激烈爭執的導火線，劇中角色面臨的問題，讓韓瑜也直呼：「好難抉擇！」

劇中，王識賢、韓瑜年輕時期是情侶，卻因彼此家世背景不相當，小情侶遭到女方母親反對，導致韓瑜在約定私奔時放鴿子，讓王識賢苦苦傻等，抱著遺憾與遭背叛感過活；對於角色面臨的問題，個性直率的韓瑜會直接找對方說清楚，或是把阻擋2人交往的媽媽找來一起討論。

韓瑜坦言，一開始看到劇本時，「對於造成明珠、文欽深感遺憾的事情無法理解。」，她認為，這一點小事不至於鬧成這樣，最後韓瑜也笑說：「在我看來，當時明珠還蠻大愛的。」至於是否會覺得角色很自私，韓瑜覺得這個決定並沒有所謂的對與錯，只是每個人看法不同而已。 「阿叔」劇中，韓瑜(左)、王識賢因失約真相報發爭吵。圖／華視提供

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