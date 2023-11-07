粉絲突襲丟胸罩上台 黃偉晉嫌棄：我不是饒舌歌手！

黃偉晉出道12年首度進軍香港，日前連續2天在香港東華三院東蒲胡李名靜體育館舉辦「CreaLife Live Tour」演唱會，他苦練粵語歌「世一」並加碼獻唱「一人之境」，有粉絲熱情將胸罩丟上舞台，黃偉晉嚇得直說：「我不是饒舌歌手耶！」

黃偉晉用流利粵語向全場粉絲問好：「香港的朋友，你們吃飯沒了啊？」震耳欲聾的尖叫聲響徹整個場館，隨後接連帶來「房間裡的雲」、「好累」等一連串歌曲，吸引粉絲大合唱，沒想到台上突然發生緊急狀況。

原來他臉上狂冒汗，雙眼皮貼快掉了，他急忙在台上說：「我覺得我的雙眼皮貼快要掉了，有人要上來救我嗎？允許！」化妝師立刻上台救陣，他邊貼邊說剛出道時因為沒貼雙眼皮貼，所以照相看起來都很呆，可是貼上雙眼皮貼之後，他用誇張的神情說：「OH my god！」還不忘分享貼前貼後大小眼的差異，逗得台下的粉絲們笑歪。

有粉絲知道他愛吃洋芋片「熱浪」，不時將其拋上台，但最令他驚訝的是，唱到一半時竟有熱情粉絲將胸罩丟上舞台，這是黃偉晉第一次在演唱會舞台上收到胸罩，他雖然有些驚訝，仍不改幽默本色裝作一副不愛的樣子，笑回：「我不是饒舌歌手耶！」還開口作勢Rap了一小段，讓全場笑瘋；娛樂百分百的狼人殺好友們雨婷、艾莉兒、林亭翰、龔言脩、冠宇也現身香港演唱會力挺，他看到好朋友們又驚又喜。

熱情粉絲丟胸罩上台讓黃偉晉傻住。圖／重星音樂提供

商品推薦