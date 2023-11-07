快訊

GDP排名被經濟負成長的德國超車 日本怎麼了？

粉絲突襲丟胸罩上台 黃偉晉嫌棄：我不是饒舌歌手！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
黃偉晉出道12年首度進軍香港開個唱。圖／重星音樂提供
黃偉晉出道12年首度進軍香港開個唱。圖／重星音樂提供

黃偉晉出道12年首度進軍香港，日前連續2天在香港東華三院東蒲胡李名靜體育館舉辦「CreaLife Live Tour」演唱會，他苦練粵語歌「世一」並加碼獻唱「一人之境」，有粉絲熱情將胸罩丟上舞台，黃偉晉嚇得直說：「我不是饒舌歌手耶！」

黃偉晉用流利粵語向全場粉絲問好：「香港的朋友，你們吃飯沒了啊？」震耳欲聾的尖叫聲響徹整個場館，隨後接連帶來「房間裡的雲」、「好累」等一連串歌曲，吸引粉絲大合唱，沒想到台上突然發生緊急狀況。

原來他臉上狂冒汗，雙眼皮貼快掉了，他急忙在台上說：「我覺得我的雙眼皮貼快要掉了，有人要上來救我嗎？允許！」化妝師立刻上台救陣，他邊貼邊說剛出道時因為沒貼雙眼皮貼，所以照相看起來都很呆，可是貼上雙眼皮貼之後，他用誇張的神情說：「OH my god！」還不忘分享貼前貼後大小眼的差異，逗得台下的粉絲們笑歪。

有粉絲知道他愛吃洋芋片「熱浪」，不時將其拋上台，但最令他驚訝的是，唱到一半時竟有熱情粉絲將胸罩丟上舞台，這是黃偉晉第一次在演唱會舞台上收到胸罩，他雖然有些驚訝，仍不改幽默本色裝作一副不愛的樣子，笑回：「我不是饒舌歌手耶！」還開口作勢Rap了一小段，讓全場笑瘋；娛樂百分百的狼人殺好友們雨婷、艾莉兒、林亭翰、龔言脩、冠宇也現身香港演唱會力挺，他看到好朋友們又驚又喜。

熱情粉絲丟胸罩上台讓黃偉晉傻住。圖／重星音樂提供
熱情粉絲丟胸罩上台讓黃偉晉傻住。圖／重星音樂提供

延伸閱讀

Joeman「保密私訊」遭外洩 本人發聲怒嗆：道義呢？

張菲媳談婆家問題 心疼吐實情：全靠「一招」解決

曾半年不說話！陳盈潔中風後不愛唱歌 背後原因藏洋蔥

男星遭傳「被逼求婚、戒指是林志穎的」 親上火線揭內幕

相關新聞

韓瑜私奔失約真相揭曉　王識賢二度重傷

王識賢、韓瑜主演華視、東森超視8點檔台語戲劇「阿叔」，劇中2人感情走向備受關注，當年相約私奔，男方遲遲未等到佳人出現，經...

粉絲突襲丟胸罩上台 黃偉晉嫌棄：我不是饒舌歌手！

黃偉晉出道12年首度進軍香港，日前連續2天在香港東華三院東蒲胡李名靜體育館舉辦「CreaLife Live Tour」演...

陳子玄超辣婚紗照再曝光！預告「和老江故事正式開始」

本土劇女神陳子玄4日在社群宣佈再婚，並放上和老公江先生的甜蜜婚紗照，近日再度釋出新婚照片，幸福滿滿的寫下：「我跟老江的故...

不只賴佩霞！詹雅雯獲邀參選副總統 內幕全曝光

詹雅雯樂觀對抗病痛，腦動脈瘤今年神奇消失，今舉辦「春分」巡演記者會，由於近日選舉話題發燒，演員賴佩霞投身政壇擔任郭台銘副...

控黃健瑋趁機性交將出庭 Mia曝身心狀態嘆：想盡快離開

女演員Mia指控黃健瑋曾對她「趁機性交」，但黃健瑋不認有犯法行為，據悉今天下午Mia將到北檢開偵查庭，早上現在臉書發文透...

斷開27年情！傑尼斯性醜聞影響大 生田斗真爆出走

日本傑尼斯事務所因性醜聞案垮台，改名「SMILE－UP.」，旗下藝人也紛紛出走，繼岡田准一、二宮和也，生田斗真今（7）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。